David Lisnard largement réélu à la tête de l’AMF avec 72 % des voix

David Lisnard est réélu à la présidence de l’Association des maires de France avec 72,06 % des voix lors du 108ᵉ Congrès à Paris. Face à Philippe Laurent, il défend sa double candidature tout en annonçant un retrait pendant la campagne présidentielle. Son mandat vise à poursuivre la défense des libertés locales et la décentralisation.

David Lisnard a été réélu ce mercredi 25 novembre à la présidence de l’Association des maires de France, avec 72,06 % des suffrages. Le maire de Cannes décroche un troisième mandat face à Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux, alors qu’il mène également campagne pour l’élection présidentielle.

Le résultat a été annoncé à l’occasion du 108ᵉ Congrès des maires, organisé à Paris. À la tête de l’association depuis 2021, David Lisnard conserve une large majorité malgré les critiques suscitées par sa double candidature. Il améliore son score face au même adversaire par rapport à leur premier affrontement, remporté avec environ 62 % des voix.

Après sa victoire, le président de Nouvelle Énergie a défendu l’indépendance de l’association. Il a notamment salué « la défaite des intrigues et des ingérences », présentant cette réélection comme la reconnaissance de son engagement d’élu de terrain.

Une réélection sur fond de campagne présidentielle

La compétition avait été marquée par les mises en garde de Philippe Laurent contre l’utilisation de l’AMF au service d’une ambition nationale. Le maire de Sceaux avait notamment lancé que l’association n’était pas « un plan B ». Plusieurs élus, à gauche comme à droite, avaient également contesté la double candidature de son rival.

David Lisnard a défendu la compatibilité de ses engagements. Selon Le Monde, il a toutefois prévu de se mettre en retrait pendant la campagne présidentielle, au profit d’une direction collégiale. Les modalités doivent encore faire l’objet de discussions d’ici à la fin de l’année ou au début de 2027.

Sur le fond, le président reconduit entend poursuivre la défense des libertés locales. À l’ouverture du congrès, mardi, il avait placé la décentralisation au cœur de son intervention, sous le mot d’ordre « Regagnons nos libertés ».

Sources citées dans l’article Le Monde