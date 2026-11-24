Cédric Herrou a été interpellé puis relâché après des propos sur Facebook incitant à la violence, suscitant l'indignation à gauche. Sa garde à vue a été levée suite à une enquête sur des déclarations jugées provocatrices. Olivier Faure et d'autres politiques dénoncent une dérive illibérale, entraînant des rassemblements en soutien.

Le militant de la vallée de la Roya a été placé en garde à vue lundi 23 novembre après des propos publiés sur Facebook. Son interpellation a suscité des réactions indignées à gauche.

Cédric Herrou a été interpellé à son domicile de Breil-sur-Roya, avant d’être entendu par les gendarmes. Une perquisition et des saisies de matériel numérique ont été réalisées. Selon le procureur de Nice, Damien Martinelli, sa garde à vue a été levée en début d’après-midi.

La procédure concerne une provocation publique et directe, non suivie d’effet, à commettre un crime ou un délit. Elle porte sur une vidéo publiée le 6 octobre.

Une vidéo évoquant le recours à la violence

Dans cette séquence, le défenseur des migrants dénonçait les violences policières contre des lycéens. « S’il faut user de la violence, on usera de la violence », déclarait-il, envisageant aussi des affrontements avec des policiers et des actions visant des responsables politiques à leur domicile.

Olivier Faure a dénoncé une « dérive illibérale », tandis que Les Écologistes et plusieurs responsables insoumis ont exprimé leur soutien au militant. Des dizaines de personnes se sont également rassemblées devant la gendarmerie de Menton.