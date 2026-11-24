Interrogé lundi 23 novembre par Sonia Mabrouk sur BFMTV, Jordan Bardella a critiqué les propos de Thierry Lhermitte sur un éventuel second tour opposant le RN à LFI. Le président du Rassemblement national estime que la comparaison employée par l’acteur vise aussi leurs électeurs.
La formule de Thierry Lhermitte n’a pas plu à Jordan Bardella. Invité dimanche sur BFMTV, le comédien avait confié son inquiétude devant la perspective de devoir choisir entre « la peste et le choléra » à l’élection présidentielle. Une manière d’exprimer son rejet des deux formations susceptibles de s’affronter au second tour.
Le lendemain, le président du RN lui a répondu sur la même chaîne. « Pourquoi insulter des millions de gens en les comparant à la pire des maladies ? », a-t-il demandé. À ses yeux, une telle expression dépasse la critique des programmes : elle déconsidère également les Français qui soutiennent ces partis et les représentants qu’ils ont élus.
Bardella invoque le respect des électeurs
Le dirigeant nationaliste a néanmoins salué la carrière de Thierry Lhermitte et la place qu’il occupe auprès du public. Il considère précisément que cette popularité devrait conduire l’acteur à davantage de retenue dans ses interventions politiques.
Sa réponse porte ainsi sur les mots employés davantage que sur le refus de choisir exprimé par le comédien. Face à Sonia Mabrouk, Jordan Bardella a invité Thierry Lhermitte à conserver de la courtoisie et à prendre de la hauteur, sans chercher à défendre les positions de LFI.
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