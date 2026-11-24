Jordan Bardella répond à Thierry Lhermitte suite à ses propos comparant les partis politiques à « la peste et le choléra ». Le président du Rassemblement National critique cette insulte envers les électeurs et souligne l'importance du respect dans le discours public, tout en faisant l'éloge de la carrière de l'acteur.

Interrogé lundi 23 novembre par Sonia Mabrouk sur BFMTV, Jordan Bardella a critiqué les propos de Thierry Lhermitte sur un éventuel second tour opposant le RN à LFI. Le président du Rassemblement national estime que la comparaison employée par l’acteur vise aussi leurs électeurs.

La formule de Thierry Lhermitte n’a pas plu à Jordan Bardella. Invité dimanche sur BFMTV, le comédien avait confié son inquiétude devant la perspective de devoir choisir entre « la peste et le choléra » à l’élection présidentielle. Une manière d’exprimer son rejet des deux formations susceptibles de s’affronter au second tour.

Le lendemain, le président du RN lui a répondu sur la même chaîne. « Pourquoi insulter des millions de gens en les comparant à la pire des maladies ? », a-t-il demandé. À ses yeux, une telle expression dépasse la critique des programmes : elle déconsidère également les Français qui soutiennent ces partis et les représentants qu’ils ont élus.

Bardella invoque le respect des électeurs

Le dirigeant nationaliste a néanmoins salué la carrière de Thierry Lhermitte et la place qu’il occupe auprès du public. Il considère précisément que cette popularité devrait conduire l’acteur à davantage de retenue dans ses interventions politiques.

Sa réponse porte ainsi sur les mots employés davantage que sur le refus de choisir exprimé par le comédien. Face à Sonia Mabrouk, Jordan Bardella a invité Thierry Lhermitte à conserver de la courtoisie et à prendre de la hauteur, sans chercher à défendre les positions de LFI.