Louise Montangon annonce son intention de porter plainte pour diffamation contre Alexis Corbière, suite à un échange tendu sur BFMTV. Elle l'accuse de l'avoir qualifiée de raciste après son départ du plateau. La polémique soulève également des interrogations sur les conditions d'organisation des débats télévisés.

Le face-à-face entre Louise Montangon et Alexis Corbière sur BFMTV pourrait avoir des suites judiciaires. Après avoir quitté le plateau de l’émission de Sonia Mabrouk mardi 10 novembre, la responsable de l’UNI à Bordeaux a annoncé quelques heures plus tard sur CNews son intention de porter plainte contre le député de Seine-Saint-Denis pour diffamation. La jeune femme lui reproche notamment de l’avoir présentée comme raciste après son départ de l’émission. « Bien sûr que je vais aller porter plainte », a-t-elle affirmé, en précisant elle-même ne pas être certaine que sa démarche aboutisse. À ce stade, les informations disponibles confirment cette annonce publique, mais pas le dépôt effectif d’une plainte auprès des autorités judiciaires.

L’accrochage s’était produit lors d’un débat consacré notamment aux tensions politiques et aux menaces visant certains militants. Louise Montangon, responsable locale d’une organisation étudiante classée à droite, avait été invitée à s’exprimer sur son expérience et sur les controverses suscitées par ses prises de position. La discussion avec Alexis Corbière s’est rapidement tendue, jusqu’à ce que la jeune femme retire son microphone et quitte le plateau. Elle affirme avoir été prise au dépourvu par la présence du député, expliquant que la chaîne lui aurait présenté l’émission comme un entretien individuel avec Sonia Mabrouk. Selon elle, cette confrontation n’avait pas été annoncée dans les conditions qu’elle avait acceptées avant son arrivée sur le plateau.

Une accusation de diffamation et une polémique sur les conditions du débat

Invitée dans la soirée sur CNews, Louise Montangon est revenue sur les propos qu’elle reproche à Alexis Corbière. Elle estime que le député l’a qualifiée de raciste et considère que ses déclarations portent atteinte à sa réputation. « Je pense qu’il n’y aura pas de suite, mais pour la symbolique oui », a-t-elle précisé au sujet de son intention de porter plainte. L’étudiante reproche également à son contradicteur d’avoir tenu des propos qu’elle interprète comme une minimisation des menaces qu’elle dit avoir reçues. Ces accusations correspondent à sa version des faits. Les éléments disponibles ne permettent pas d’établir qu’une infraction de diffamation a été commise, une telle qualification relevant de l’appréciation de la justice si celle-ci était effectivement saisie.

Au-delà de l’échange entre les deux invités, la polémique porte désormais sur les conditions d’organisation des débats télévisés. Louise Montangon affirme avoir été « piégée » par BFMTV et conteste la manière dont sa participation aurait été préparée.