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Ukraine : accusé de reprendre les arguments du Kremlin, Mélenchon accuse les médias d’avoir « truqué ses paroles »

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Ukraine : accusé de reprendre les arguments du Kremlin, Mélenchon accuse les médias d'avoir « truqué ses paroles »
Ukraine : accusé de reprendre les arguments du Kremlin, Mélenchon accuse les médias d'avoir « truqué ses paroles »

Jean-Luc Mélenchon ne décolère pas après la polémique provoquée par ses déclarations sur l’Ukraine. En déplacement mercredi 11 novembre dans la Creuse, le candidat de La France insoumise à l’élection présidentielle de 2027 a accusé les médias d’avoir déformé ses propos, prononcés quatre jours plus tôt lors de son meeting au Bourget. Devant le monument aux morts pacifiste de Gentioux-Pigerolles, puis lors d’un discours à La Souterraine, le dirigeant insoumis a dénoncé ceux qui lui reprochent de reprendre les arguments du Kremlin. « Il faut cesser de truquer les paroles de tout le monde, sinon on ne se comprend plus, on ne peut plus parler », a-t-il lancé. Une réponse directe à la controverse qui l’oppose depuis dimanche au ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et à Raphaël Glucksmann.

La polémique avait éclaté après les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur l’avenir du Donbass, région ukrainienne en grande partie occupée par les forces russes. Lors de son meeting du 7 novembre, le candidat insoumis avait évoqué la possibilité de consulter les populations concernées sur leur appartenance future à l’Ukraine ou à la Russie. Jean-Noël Barrot l’avait alors accusé de se faire le « porte-parole du Kremlin », considérant qu’un référendum organisé dans un territoire occupé reprendrait une partie de l’argumentaire utilisé par Vladimir Poutine pour justifier ses annexions. Raphaël Glucksmann avait également dénoncé une position qu’il jugeait dangereuse pour la souveraineté ukrainienne. La diplomatie de Kiev avait elle-même rappelé que les référendums organisés sous occupation militaire ne pouvaient être considérés comme une expression libre de la volonté populaire.

Mélenchon condamne l’invasion russe mais maintient sa position sur les frontières

Mercredi, Jean-Luc Mélenchon a tenu à rappeler sa condamnation de l’invasion de l’Ukraine. « Il faut que la Russie évacue l’Ukraine où elle n’a rien à faire », a-t-il déclaré, avant de réaffirmer que toute modification territoriale devrait être soumise à la consultation des populations. Le dirigeant insoumis estime ne jamais avoir défendu le droit d’un État à envahir son voisin. Il s’appuie notamment sur les déclarations passées de Volodymyr Zelensky, qui avait envisagé un référendum pour valider un éventuel accord de paix. Mais une différence importante demeure entre les positions évoquées : le président ukrainien parlait d’une consultation nationale, tandis que les premières déclarations de Mélenchon visaient plus directement les populations du Donbass. La France insoumise a depuis précisé que le vote devrait inclure l’ensemble des populations concernées.

Cette distinction se trouve au cœur du désaccord diplomatique. Pour les autorités ukrainiennes, un scrutin organisé dans les territoires occupés ne pourrait garantir une expression libre, notamment en raison des déplacements de population, des annexions revendiquées par Moscou et de la présence militaire russe. Jean-Luc Mélenchon considère pour sa part qu’aucune modification de frontière ne doit être décidée sans consultation démocratique.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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