Ukraine : Roland Lescure réaffirme le soutien de Paris face aux pressions américaines

Roland Lescure réaffirme le soutien indéfectible de la France à l’Ukraine, qualifiant Zelensky de "héros" et rejetant toute réduction des sanctions contre la Russie. Dans un contexte de tensions croissantes après un accord commercial entre Washington et Moscou, il souligne que seul le peuple ukrainien peut décider de son leadership.

Roland Lescure a pris position dimanche en faveur de l’Ukraine, qualifiant Volodymyr Zelensky de « héros » et excluant toute réduction des sanctions européennes contre la Russie, alors que Washington a conclu un accord commercial avec Moscou.

Le ministre français des Finances Roland Lescure a tenu à marquer clairement la position de Paris ce dimanche, au lendemain d’un accord surprise entre les États-Unis et la Russie portant sur l’achat massif de diesel russe, accompagné d’un assouplissement des sanctions américaines. Donald Trump avait également estimé que l’Ukraine devrait « se doter d’un nouveau président », critiquant les frappes de Kiev sur les raffineries russes. Face à ces déclarations, Roland Lescure a été catégorique : « On ne trahira pas l’Ukraine. On a été à ses côtés depuis le début et on le sera jusqu’au bout. »

Le ministre a également défendu Volodymyr Zelensky, rappelant que le président ukrainien avait proposé de cesser les attaques sur les raffineries russes à condition que Moscou renonce en retour aux frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. « L’Ukraine a des hivers rigoureux », a souligné Roland Lescure, insistant sur la nécessité de protéger les capacités énergétiques du pays. Quant à la légitimité du chef d’État ukrainien, il a été sans ambiguïté : « Le peuple ukrainien est seul aujourd’hui à même de choisir son leader, et s’il veut en changer un jour, il le fera selon des règles démocratiques. »

Les sanctions européennes, un levier que Paris entend préserver

Sur le plan économique, Roland Lescure a indiqué que la réunion des ministres des Affaires étrangères européens prévue lundi à Luxembourg serait l’occasion d’examiner une extension des sanctions contre la Russie, que la France ne cherche « en aucun cas » à réduire. Interrogé sur un éventuel impact de l’accord américano-russe sur les cours mondiaux du diesel, le ministre s’est montré prudent, répondant simplement « on verra ».

Ce positionnement intervient dans un contexte où des entreprises françaises encore présentes en Russie, comme Auchan et l’ex-Leroy Merlin, ont vu leurs actifs saisis par Moscou, une situation que Roland Lescure avait qualifiée en septembre d’acte « hostile » envers la France.