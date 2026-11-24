François Bayrou plaide pour une règle d’or budgétaire afin d’encadrer les déficits publics en France, tout en exprimant des doutes sur la capacité des partis à s’accorder sur le sujet. Il souligne que les enjeux financiers doivent être discutés au niveau national, surtout à l'approche de l'élection présidentielle de 2027.

François Bayrou se prononce en faveur de l’instauration d’une « règle d’or » budgétaire destinée à renforcer la discipline des finances publiques françaises. Invité de franceinfo, l’ancien Premier ministre a toutefois exprimé des réserves concernant le texte élaboré en 2011, qu’il considère comme imparfait. S’il défend le principe d’un encadrement plus strict des déficits publics, il estime qu’une telle réforme nécessite un accord suffisamment large entre les différentes formations politiques.

L’ancien chef du gouvernement s’est également montré sceptique quant à la possibilité de parvenir à un consensus à l’approche de l’élection présidentielle de 2027. François Bayrou considère que les échéances électorales favorisent rarement les compromis entre les partis, particulièrement lorsqu’il s’agit de mesures budgétaires susceptibles d’imposer des contraintes aux futurs gouvernements. Il n’exclut cependant pas qu’une solution puisse émerger si les responsables politiques parviennent à dépasser leurs divergences.

La maîtrise des finances publiques au cœur du débat présidentiel

L’instauration d’une règle d’or budgétaire vise à inscrire durablement des principes de maîtrise des déficits dans le fonctionnement des institutions. Ses partisans y voient un moyen de responsabiliser les gouvernements successifs et de limiter l’accumulation de la dette publique. Ses détracteurs redoutent, en revanche, une réduction des marges de manœuvre de l’État, notamment en période de crise économique ou lorsque des investissements importants deviennent nécessaires.

Pour François Bayrou, cette réflexion ne doit pas se limiter aux négociations entre responsables politiques. « C’est un immense débat qu’on doit avoir avec le pays », a-t-il affirmé. L’ancien Premier ministre souhaite ainsi placer la question de la responsabilité budgétaire au centre des discussions nationales. À l’approche de la présidentielle, la maîtrise des dépenses publiques et les moyens de préserver la capacité d’investissement de l’État constituent des enjeux majeurs pour les différentes formations politiques.