Pierre Perret visé par une plainte de treize associations après sa chanson contre LFI

Treize associations de la Ligue de défense des valeurs républicaines portent plainte contre Pierre Perret pour des passages controversés de sa chanson "Les Antisémites". Elles estiment que certaines paroles sont déshumanisantes et appellent à des enquêtes sur d'éventuelles injures raciales. Aucune enquête n'est encore ouverte, et l'artiste n'a pas répondu.

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Selon les informations de Closer, treize associations réunies au sein de la Ligue de défense des valeurs républicaines ont déposé plainte lundi 23 novembre contre Pierre Perret. Elles contestent plusieurs passages de sa chanson Les Antisémites.

La polémique prend une dimension judiciaire. Le magazine indique avoir consulté une plainte de 22 pages, datée du 20 novembre, puis avoir obtenu confirmation de son dépôt auprès du parquet de Paris. Les associations demandent l’ouverture d’investigations et l’audition du chanteur.

Des passages sur les femmes palestiniennes contestés

Les plaignants dénoncent notamment un couplet qu’ils estiment déshumanisant envers les femmes palestiniennes et leurs enfants. Ils contestent également les attaques visant Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon et Aymeric Caron, considérant que certains passages dépassent les limites de la satire politique.

La LDVR demande au parquet d’examiner plusieurs qualifications, dont l’injure à caractère racial et la provocation à la haine. Elle réclame également des excuses publiques.

Ces accusations restent celles des associations plaignantes. Aucune ouverture d’enquête n’est confirmée dans les informations publiées par Closer. Le magazine précise que Pierre Perret, sollicité pour réagir, n’avait pas répondu au moment de la publication.