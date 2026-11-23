Fuites présumées vers le RN : un mail retrouvé chez Chatillon, Marine Le Pen se défend

Une enquête sur des fuites présumées favorisant le Rassemblement national s'initie suite à la découverte d'un courriel interne au ministère de l’Intérieur chez Frédéric Chatillon. Marine Le Pen se défend, affirmant n'avoir ni reçu ni demandé ces informations, tandis qu'une information judiciaire est ouverte pour évaluer la transmission du document.

Un courriel interne au ministère de l’Intérieur figure parmi les éléments à l’origine de l’enquête sur des fuites présumées au profit du Rassemblement national. Révélée par Le Monde puis rapportée dimanche par l’AFP, sa découverte remonte à une perquisition menée le 30 juin au domicile romain de Frédéric Chatillon, proche de Marine Le Pen et ancien prestataire du parti.

Les enquêteurs intervenaient dans une procédure du parquet européen concernant l’utilisation présumée frauduleuse de fonds par l’ancien groupe Identité et démocratie. Ils auraient retrouvé une copie d’un message dans lequel une fonctionnaire de Beauvau rendait compte à sa hiérarchie de son audition dans une autre enquête, consacrée au financement des campagnes du RN de 2022 et 2024.

Marine Le Pen nie avoir reçu ou demandé ces informations

Interrogée dimanche sur France 2 et France Inter, Marine Le Pen a assuré n’avoir personnellement ni reçu ni sollicité d’informations confidentielles. Elle dit également ignorer comment le document est arrivé chez Frédéric Chatillon. Elle reconnaît toutefois ne pas pouvoir déterminer si d’autres personnes au sein du parti ont pu bénéficier de telles informations.

Selon Le Monde, le courriel était accessible à un nombre très limité de responsables, parmi lesquels Hugues Moutouh. Ce constat ne suffit pas à établir qui l’a transmis ni par quels intermédiaires il aurait circulé. Les investigations doivent précisément reconstituer ce parcours.

Une information judiciaire a été ouverte le 27 juillet pour violation du secret professionnel, violation du secret de l’enquête et recel. Samedi, Moutouh a demandé à être relevé de ses fonctions de préfet, tout en défendant sa neutralité et le respect de la loi.