Un individu se faisant appeler « Chimeraz » revendique avoir récupéré 4,1 millions de données liées à Renaissance, à La France insoumise et au Parti communiste français. Renaissance conteste toute intrusion, évoquant des sources publiques, tandis que le PCF annonce avoir déposé plainte. Cette situation soulève d'importantes questions sur la sécurité des données politiques.

Les données de plusieurs partis politiques français seraient-elles entre les mains d’un pirate informatique ? Ce dimanche 25 octobre, un individu utilisant le pseudonyme « Chimeraz » a revendiqué la récupération de 4,1 millions de données liées au parti présidentiel Renaissance. Selon les informations du Parisien et du site spécialisé French Breaches, des fichiers contenant notamment des informations sur des électeurs et l’organisation de campagnes auraient été proposés en ligne. Mais Renaissance dément formellement toute intrusion dans ses systèmes informatiques. La France insoumise et le Parti communiste français font également l’objet de revendications similaires.

Le pirate affirme détenir un ensemble particulièrement volumineux de données associées à Renaissance. Les fichiers évoqués comprendraient des informations relatives à des électeurs, ainsi que des éléments concernant l’organisation de campagnes politiques. L’ampleur de cette revendication suscite des interrogations sur la provenance des données et sur leur éventuel caractère confidentiel. À ce stade, rien ne permet cependant de confirmer que les 4,1 millions d’éléments revendiqués correspondent à autant de personnes distinctes, ni qu’ils proviennent d’une intrusion informatique.

Renaissance dément toute intrusion, le PCF annonce une plainte

Contacté après la publication de ces informations, Renaissance assure que ses vérifications internes n’ont révélé aucun accès non autorisé à ses systèmes. Le parti présidentiel estime que les données évoquées pourraient provenir de sources publiques et conteste donc l’existence d’un piratage de ses infrastructures. Cette explication reste à confronter à une éventuelle expertise indépendante des fichiers proposés.

Le même individu revendique également des opérations visant La France insoumise et le Parti communiste français. LFI conteste elle aussi l’existence d’une faille dans ses systèmes informatiques. Le PCF a, pour sa part, annoncé avoir déposé plainte, afin que les autorités judiciaires puissent examiner les faits et déterminer si des infractions ont été commises.

Cette affaire intervient à six mois de l’élection présidentielle de 2027, alors que la protection des données politiques et la prévention des ingérences numériques constituent des enjeux sensibles. Les informations relatives aux électeurs, aux adhérents et aux campagnes peuvent présenter un intérêt particulier pour des acteurs cherchant à perturber le débat démocratique.