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Ballon d’Or 2026: Kylian Mbappé a pris un énorme coup au moral après sa défaite

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Ballon d’Or 2026: Kylian Mbappé a pris un énorme coup au moral après sa défaite
Ballon d’Or 2026: Kylian Mbappé a pris un énorme coup au moral après sa défaite

La défaite de Kylian Mbappé au Ballon d’Or 2026 a été particulièrement difficile à encaisser. Au lendemain du sacre de Harry Kane, le journaliste Dave Appadoo a estimé, sur le plateau de L’Équipe du soir, que l’attaquant du Real Madrid avait reçu un véritable coup de massue. Selon lui, le Français avait énormément misé sur cette édition et pourrait avoir du mal à digérer cette nouvelle désillusion.

« Le coup de massue était le plus violent »

Dave Appadoo est revenu sur l’attitude de Kylian Mbappé lors de la cérémonie et sur les conséquences psychologiques que pourrait avoir cette nouvelle défaite. Le journaliste a notamment souligné que le temps passe pour le capitaine de l’équipe de France, toujours à la recherche de son premier Ballon d’Or : « J’ai eu l’impression que c’était celui pour qui le coup de massue était le plus violent. On disait déjà à Mbappé quand il avait 19-20 ans qu’il avait le temps. Finalement, il va arriver à 28 ans sans Ballon d’Or. »

Le journaliste considère que cette édition avait une importance particulière pour le Français, qui espérait enfin décrocher la récompense individuelle la plus prestigieuse du football.

« Il avait joué un peu son va-tout cette année »

Dave Appadoo a également insisté sur les efforts de communication déployés autour de Kylian Mbappé au cours des derniers mois. À ses yeux, cette exposition médiatique traduisait la volonté du joueur de tout mettre en œuvre pour remporter le trophée : « J’ai eu l’impression qu’il avait joué un peu son va-tout cette année. D’où cette communication hyper dynamique, hyper présente. »

Malgré ses performances individuelles avec le Real Madrid et l’équipe de France, Kylian Mbappé n’a une nouvelle fois pas réussi à convaincre suffisamment les votants. À 27 ans, l’ancien attaquant du PSG voit ainsi une nouvelle occasion de remporter le Ballon d’Or lui échapper.

« Quelque chose s’abattait sur Kylian Mbappé »

Dave Appadoo a ensuite évoqué le moment précis où Ronaldo a ouvert l’enveloppe contenant le nom du vainqueur. Selon le journaliste, la déception du Français était particulièrement perceptible au moment de l’annonce : « Quand Ronaldo a ouvert l’enveloppe, j’ai eu l’impression qu’il y avait quelque chose qui s’abattait sur Kylian Mbappé. »

Le journaliste a enfin exprimé ses inquiétudes sur les conséquences de cette désillusion, rappelant que d’autres grands joueurs avaient eu des difficultés à se remettre d’un Ballon d’Or qu’ils pensaient pouvoir remporter : « On sait que c’est un garçon solide, mais on en a connu d’autres qui ont subi le contrecoup d’un Ballon d’Or qu’ils pensaient avoir. J’ai l’impression qu’il a pris un gros coup. C’était encore plus dur que les autres années. »

Toujours aucun Ballon d’Or à bientôt 28 ans

Depuis son émergence à Monaco, puis son ascension au PSG et son transfert au Real Madrid, Kylian Mbappé a régulièrement figuré parmi les prétendants au Ballon d’Or. Champion du monde en 2018 et finaliste du Mondial 2022, il possède déjà un palmarès considérable, mais le trophée individuel lui échappe toujours.

Cette nouvelle défaite prend une dimension particulière alors que l’attaquant français fêtera ses 28 ans le 20 décembre prochain. Longtemps considéré comme le successeur naturel de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Mbappé devra encore patienter pour espérer inscrire son nom au palmarès du Ballon d’Or…

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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