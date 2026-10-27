HSBC lance un programme de rachat d’actions d'un milliard de dollars après une hausse de 45 % de son bénéfice net, malgré des performances légèrement en deçà des attentes. Le groupe continue sa restructuration pour renforcer sa rentabilité, tout en faisant face à des défis, notamment des provisions pour pertes de crédit liées à l’immobilier à Hong Kong.

Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé, ce mardi 27 octobre 2026, le lancement d’un nouveau programme de rachat d’actions pouvant atteindre un milliard de dollars. Cette décision accompagne la publication de résultats trimestriels en nette progression, avec un bénéfice net en hausse de 45 % sur un an, à 7,09 milliards de dollars. Malgré des performances légèrement inférieures aux attentes des analystes, la banque poursuit sa politique de redistribution de capital à ses actionnaires. Cette annonce intervient dans un contexte de restructuration du groupe, qui cherche à réduire ses coûts, simplifier son organisation et renforcer ses activités les plus rentables, notamment en Asie.

Au troisième trimestre 2026, HSBC a enregistré un bénéfice avant impôts de 9,6 milliards de dollars, en progression de 32 % par rapport à la même période de l’année précédente. Ses revenus ont augmenté de 5 %, pour atteindre 18,6 milliards de dollars, soutenus notamment par les activités bancaires traditionnelles et la progression des revenus d’intérêts. Ces derniers ont atteint 9,3 milliards de dollars, bénéficiant notamment de la croissance des dépôts de clientèle à Hong Kong. Les charges opérationnelles ont parallèlement reculé, passant de 10,1 milliards à 8,8 milliards de dollars sur un an. La hausse du bénéfice net s’explique également par un effet de comparaison favorable, les résultats de 2025 ayant été pénalisés par une provision de 1,1 milliard de dollars liée à un contentieux concernant l’affaire Bernard Madoff. Malgré cette amélioration, les performances restent légèrement inférieures aux prévisions du marché, qui anticipait notamment un bénéfice net d’environ 7,24 milliards de dollars. HSBC a également annoncé le versement d’un troisième dividende intérimaire de 0,10 dollar par action. Le nouveau programme de rachat, qui doit être achevé avant la publication des résultats annuels de 2026, vient ainsi compléter les distributions prévues aux investisseurs.

Une restructuration stratégique pour renforcer la rentabilité

Depuis son arrivée à la direction générale, Georges Elhedery a engagé une transformation de grande ampleur visant à simplifier le fonctionnement de HSBC et à concentrer ses ressources sur les activités offrant les meilleures perspectives de rentabilité. Le groupe a notamment revu à la hausse son objectif d’économies structurelles, désormais fixé à deux milliards de dollars par an d’ici la fin de 2026. Cette stratégie passe par des réductions de coûts, des réorganisations internes et la cession d’activités considérées comme moins stratégiques. HSBC a ainsi engagé ou finalisé plusieurs opérations de désengagement, notamment en Égypte, en Australie et à Singapour. La banque entend privilégier ses positions historiques dans la banque de détail au Royaume-Uni et à Hong Kong, les services financiers destinés aux entreprises internationales ainsi que la gestion de patrimoine. En janvier 2026, elle a également finalisé une opération de près de 14 milliards de dollars destinée à acquérir les participations minoritaires de Hang Seng Bank, renforçant ainsi son implantation sur le marché hongkongais. Le rachat d’actions annoncé ce mardi s’inscrit dans cette politique d’allocation du capital. En réduisant le nombre de titres en circulation, une entreprise peut améliorer certains indicateurs financiers par action et redistribuer une partie de ses ressources à ses actionnaires, même si cette opération ne garantit pas une hausse de son cours de Bourse.

Les résultats de HSBC témoignent néanmoins de plusieurs défis persistants. La banque a notamment constitué 1,4 milliard de dollars de provisions pour pertes de crédit attendues sur des prêts liés à l’immobilier commercial à Hong Kong, un secteur toujours fragilisé par les difficultés du marché immobilier. Cette exposition constitue un point de vigilance pour les investisseurs, alors que le groupe réalise une part importante de ses activités en Asie. Par ailleurs, la réorganisation engagée par Georges Elhedery entraîne des dépenses de restructuration supplémentaires, évaluées à 200 millions de dollars sur le trimestre. La banque devra donc poursuivre ses efforts pour améliorer durablement sa rentabilité tout en préservant sa capacité à financer l’économie et à développer ses activités internationales. Le départ annoncé de sa directrice financière Pam Kaur en 2027 constituera également une étape importante dans l’évolution de son équipe dirigeante. Avec ce nouveau programme d’un milliard de dollars, HSBC confirme sa volonté de maintenir une rémunération attractive pour ses actionnaires malgré un environnement économique encore incertain. Pour le groupe britannique, les prochains mois seront déterminants afin de démontrer que sa stratégie de simplification peut produire des économies durables et soutenir la croissance de ses bénéfices.