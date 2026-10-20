Fnac Darty : Bruxelles donne son feu vert à Daniel Kretinsky pour prendre le contrôle du groupe

La Commission européenne a validé l'offre publique d'achat de Daniel Kretinsky sur Fnac Darty, permettant au milliardaire tchèque de franchir un cap décisif vers le contrôle majoritaire de l'entreprise. L'opération, annoncée en début d'année, devrait se conclure en novembre, marquant un tournant stratégique pour le distributeur face à la concurrence en ligne.

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky vient de franchir une étape décisive dans sa conquête de Fnac Darty. Mardi 20 octobre 2026, la Commission européenne a autorisé l’offre publique d’achat lancée par son groupe EP Group sur le distributeur français spécialisé dans les produits culturels, l’électronique et l’électroménager. Cette décision constitue la dernière autorisation réglementaire attendue pour permettre à l’homme d’affaires de prendre le contrôle majoritaire de l’entreprise. Déjà premier actionnaire de Fnac Darty avec environ 28,5 % du capital, Daniel Kretinsky cherche désormais à franchir le seuil des 50 %. L’opération, annoncée au début de l’année, pourrait être finalisée dès le mois de novembre. Elle marque une nouvelle étape dans la stratégie d’investissement du milliardaire, déjà présent dans plusieurs secteurs de l’économie française, notamment les médias, l’édition et la distribution.

Dans un communiqué publié mardi matin, Fnac Darty et EP FR HOLDCo, la société contrôlée par EP Group chargée de réaliser l’acquisition, ont confirmé l’obtention de l’autorisation européenne au titre du contrôle des concentrations. L’offre porte sur les actions du groupe ainsi que sur ses obligations convertibles ou échangeables en actions, appelées OCEANE. Le prix proposé s’établit à 35 euros par action, après le versement d’un dividende d’un euro en juin 2026, et à 81,16 euros par OCEANE selon les conditions annoncées. L’Autorité des marchés financiers avait déjà déclaré l’offre conforme le 7 mai dernier. Le conseil d’administration de Fnac Darty a également émis un avis favorable, sur la base notamment des conclusions d’un expert indépendant ayant jugé les conditions financières équitables pour les actionnaires concernés. Avec l’accord de Bruxelles, l’AMF doit désormais préciser le calendrier définitif de l’opération. La clôture de l’offre est attendue début novembre, même si son succès dépend encore des titres qui seront effectivement apportés par les investisseurs.

Un géant européen de la distribution bientôt sous contrôle tchèque

Cette acquisition représente un enjeu important pour Fnac Darty, l’un des principaux distributeurs européens de produits électroniques, électroménagers et culturels. Présent dans quinze pays, principalement en Europe, le groupe emploie près de 30 000 collaborateurs et dispose d’un réseau d’environ 1 500 magasins. Son chiffre d’affaires a dépassé les 10 milliards d’euros en 2025. Face à la concurrence des plateformes de commerce en ligne et à l’évolution des habitudes de consommation, l’entreprise cherche à renforcer son modèle associant magasins physiques, ventes numériques et services. Son plan stratégique à l’horizon 2030 prévoit notamment de développer la réparation, les abonnements et les activités liées à l’économie circulaire. L’arrivée d’un actionnaire majoritaire pourrait influencer les moyens financiers consacrés à cette transformation. Daniel Kretinsky, dont les investissements couvrent déjà plusieurs secteurs industriels et commerciaux en Europe, consoliderait ainsi sa présence dans le commerce de détail français.

L’opération soulève également des questions concernant l’avenir de l’entreprise et son organisation. À ce stade, l’autorisation de la Commission européenne ne s’accompagne pas d’une annonce de restructuration, de fermeture de magasins ou de suppressions d’emplois. Les conséquences concrètes du changement d’actionnaire dépendront des décisions stratégiques prises après la finalisation de l’offre. Pour les salariés, les fournisseurs et les partenaires commerciaux, les principaux enjeux porteront sur les investissements, le développement des enseignes et le maintien de leur compétitivité. Du côté des consommateurs, l’arrivée de Daniel Kretinsky ne devrait pas entraîner de modification immédiate du fonctionnement des magasins Fnac et Darty. L’autorisation européenne signifie que l’opération a franchi l’étape du contrôle des concentrations, mais elle ne constitue pas encore la confirmation d’un transfert définitif de propriété. Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour connaître le niveau de participation finalement obtenu par EP Group. Si l’offre aboutit comme prévu, l’un des grands noms français de la distribution passera sous le contrôle majoritaire d’un investisseur tchèque déjà solidement implanté dans l’économie européenne.