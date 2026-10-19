Veolia envisage d’ouvrir son activité déchets à un investisseur pour financer sa transformation

Le géant français des services à l’environnement Veolia prépare une possible réorganisation de ses activités de recyclage et de valorisation des déchets en France. Le groupe dirigé par Estelle Brachlianoff étudie l’entrée d’un partenaire financier au capital de cette branche stratégique, qui emploie environ 13 000 salariés dans l’Hexagone. L’opération pourrait intervenir à l’horizon 2028, dans un contexte de besoins d’investissement croissants pour moderniser les installations de traitement et accompagner la transition vers une économie davantage fondée sur le recyclage. Pour Veolia, l’enjeu consiste à mobiliser de nouvelles ressources financières tout en poursuivant le développement d’une activité essentielle à son positionnement industriel. L’ouverture du capital permettrait de partager une partie de l’effort d’investissement avec un acteur extérieur, sans nécessairement abandonner le contrôle opérationnel des activités concernées. Aucun accord définitif n’a cependant été annoncé et l’identité d’un éventuel investisseur reste inconnue. Cette réflexion témoigne des transformations engagées dans un secteur confronté à des exigences environnementales et industrielles de plus en plus importantes.

L’activité française de recyclage et valorisation des déchets de Veolia couvre un large éventail de prestations, depuis la collecte des déchets ménagers et industriels jusqu’à leur tri, leur traitement et leur transformation en nouvelles ressources. Le groupe intervient notamment auprès des collectivités territoriales, des entreprises et des industriels, qui doivent adapter leurs pratiques aux objectifs de réduction de l’enfouissement et de développement de l’économie circulaire. Ces évolutions nécessitent des investissements considérables. Les centres de tri doivent intégrer de nouvelles technologies capables d’identifier et de séparer davantage de matériaux, tandis que les installations de traitement doivent répondre à des normes environnementales plus strictes. La valorisation énergétique des déchets, la récupération des matières premières et le traitement des flux complexes nécessitent également des équipements industriels coûteux. Dans ce contexte, faire entrer un investisseur financier pourrait permettre à Veolia d’accélérer certains projets tout en préservant sa capacité à investir dans ses autres métiers, notamment l’eau et l’énergie. Cette possibilité reste toutefois à l’étude et ses modalités financières n’ont pas été rendues publiques.

Un secteur confronté à des investissements de plusieurs milliards d’euros

Le projet intervient alors que l’industrie européenne des déchets traverse une phase de transformation structurelle. Les politiques publiques encouragent une diminution des volumes envoyés en décharge, une amélioration du recyclage et une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour les opérateurs, ces objectifs impliquent de moderniser les infrastructures existantes et de développer de nouvelles capacités de traitement. Les besoins financiers sont d’autant plus importants que certaines installations nécessitent plusieurs années de préparation avant leur mise en service. L’entrée de partenaires financiers dans des activités environnementales n’est pas une pratique nouvelle. Les fonds d’infrastructure et les investisseurs institutionnels s’intéressent notamment aux entreprises disposant de contrats de longue durée et de revenus relativement prévisibles. Veolia pourrait ainsi rechercher un partenaire capable d’apporter des capitaux sur plusieurs années, tout en conservant une expertise industrielle et commerciale déterminante. Une telle opération poserait néanmoins plusieurs questions concernant le niveau de participation cédé, la gouvernance de la future structure et les engagements d’investissement. À ce stade, ni la valorisation de l’activité française concernée ni le montant des capitaux recherchés n’ont été confirmés publiquement.

Cette réflexion s’inscrit plus largement dans la stratégie de développement de Veolia, qui cherche à renforcer son rôle dans la gestion des ressources et la transition environnementale. Présent dans les métiers de l’eau, de l’énergie et des déchets, le groupe poursuit le déploiement de son programme stratégique GreenUp, destiné notamment à développer les activités à forte valeur ajoutée environnementale. L’ouverture éventuelle du capital de sa branche française de recyclage et valorisation constituerait une évolution importante de son organisation, sans nécessairement remettre en cause son implantation sur le territoire. Pour les quelque 13 000 salariés concernés, les conséquences dépendraient du montage finalement retenu et des engagements pris par les futurs partenaires. L’opération pourrait également intéresser les collectivités locales clientes de Veolia, particulièrement attentives à la continuité des services de collecte et de traitement. Avant toute décision, le groupe devra déterminer le périmètre exact des activités concernées, les conditions de gouvernance et les objectifs financiers de ce rapprochement. L’échéance de 2028 laisse encore du temps pour préciser ces différents éléments. Une chose apparaît néanmoins : la transformation de l’industrie des déchets exige désormais des moyens financiers importants, poussant les grands groupes du secteur à envisager de nouvelles formes de partenariat pour accompagner leurs investissements.