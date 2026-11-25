Uber s'impose sur le marché ferroviaire français avec le lancement d'« Uber Trains » prévu pour le 30 novembre 2026. Ce service permettra aux utilisateurs de réserver des billets de train via l'application, en partenariat avec Omio, et promet des incitations attractives pour les voyageurs. Cette initiative marque une étape significative dans la diversification d'Uber.

Uber poursuit sa transformation en plateforme de mobilité multimodale. Longtemps associé aux voitures de transport avec chauffeur (VTC), le groupe américain étend ses ambitions au secteur ferroviaire, avec la volonté de permettre aux voyageurs de centraliser leurs déplacements au sein d’une même application.

À partir du lundi 30 novembre 2026, les utilisateurs français pourront rechercher, comparer et réserver leurs billets de train directement depuis l’application Uber. Baptisé « Uber Trains », ce nouveau service repose sur un partenariat avec la plateforme allemande Omio. Il permettra notamment d’accéder aux offres des TGV INOUI, OUIGO, TER et Intercités, mais aussi à celles d’Eurostar, de Trenitalia, de Renfe et de Lyria. Les cartes de réduction ferroviaires seront également prises en compte.

Un nouveau concurrent pour SNCF Connect et Trainline

Pour attirer les voyageurs, Uber mise sur une offre commerciale attractive. Les réservations éligibles permettront de récupérer 10 % du prix du billet sous forme de crédits utilisables pour une course en VTC ou une commande sur Uber Eats. Aucun frais de réservation ne sera facturé au lancement. Déjà disponible au Royaume-Uni depuis 2022 et en Espagne depuis 2024, Uber Trains fait ainsi de la France son troisième marché européen.

Cette offensive traduit la volonté du groupe américain de devenir un acteur incontournable dans l’organisation des voyages. En associant les déplacements ferroviaires aux courses en taxi ou en VTC, Uber souhaite accompagner ses clients de leur domicile jusqu’à leur destination finale. Cette diversification intervient dans un contexte d’ouverture progressive du marché ferroviaire français à la concurrence et pourrait redistribuer les cartes dans le secteur de la réservation de billets, actuellement dominé par SNCF Connect et Trainline.

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