Nvidia fait face à une enquête de la SEC concernant ses pratiques comptables, soulevant des doutes sur ses ventes internationales et ses relations commerciales. Cette investigation, qui coïncide avec des préoccupations sur ses exportations vers la Chine, crée une incertitude pour les investisseurs, exacerbée par la pression sur le cours de Bourse de l'entreprise.

Le géant américain des semi-conducteurs Nvidia fait face à de nouvelles difficultés. Selon des informations révélées vendredi 20 novembre, la Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité américaine de régulation des marchés financiers, examine certaines pratiques comptables de l’entreprise. Cette enquête intervient dans un contexte de fortes turbulences pour le spécialiste des puces utilisées dans l’intelligence artificielle.

D’après les informations rapportées par Reuters, des enquêteurs de la SEC s’intéressent à d’éventuelles irrégularités dans la comptabilité de Nvidia. Deux personnes informées du dossier ont confirmé l’existence de ces investigations, sans préciser leur date d’ouverture ni les opérations financières directement concernées. L’autorité américaine n’a pas souhaité commenter ces informations, tandis que l’entreprise n’a pas immédiatement répondu aux sollicitations. L’ouverture d’une enquête ne constitue toutefois pas une preuve de fraude ou de manquement, et certaines procédures peuvent être clôturées sans poursuites.

Cette affaire intervient alors que Nvidia occupe une position stratégique dans l’économie mondiale de l’intelligence artificielle. Ses processeurs équipent de nombreux centres de données et servent à entraîner les modèles développés par les grandes entreprises technologiques. La forte croissance de cette activité a fait du groupe l’un des acteurs les plus influents du secteur. Les investisseurs surveillent donc particulièrement ses résultats financiers, ses relations commerciales et la manière dont l’entreprise comptabilise ses ventes à l’international.

Des interrogations autour des ventes internationales

Les pratiques de présentation géographique du chiffre d’affaires de Nvidia ont notamment attiré l’attention. Dans ses documents financiers, l’entreprise a modifié la méthode utilisée pour répartir certaines ventes entre les pays, en privilégiant davantage la localisation du siège de ses clients plutôt que leur adresse de facturation. Singapour, qui représentait auparavant une part importante des revenus déclarés, a ainsi disparu de certaines ventilations géographiques. Nvidia a expliqué que cette nouvelle présentation permettait de mieux refléter la réalité de ses relations commerciales. Il n’est cependant pas établi que ces changements constituent l’objet précis de l’enquête de la SEC.

Le groupe est également confronté à des investigations distinctes concernant les exportations de composants avancés vers la Chine. Les autorités américaines examinent notamment les activités de Megaspeed, une entreprise basée à Singapour soupçonnée d’avoir pu participer à des transferts de puces soumis à des restrictions. Megaspeed affirme respecter la législation américaine. Ces dossiers s’inscrivent dans un contexte de rivalité technologique croissante entre Washington et Pékin, où les semi-conducteurs les plus performants sont devenus des équipements stratégiques.

Une nouvelle source d’incertitude pour les investisseurs

Les révélations concernant l’enquête comptable accentuent les inquiétudes autour de Nvidia, dont le cours de Bourse a subi une forte pression ces dernières semaines. Les marchés redoutent qu’une éventuelle procédure réglementaire entraîne des sanctions, des changements dans les pratiques financières ou une perte de confiance des investisseurs. Toutefois, les conséquences potentielles restent impossibles à déterminer tant que le périmètre exact des investigations et leurs conclusions ne sont pas connus.

Au-delà du seul groupe américain, cette affaire pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble de l’écosystème de l’intelligence artificielle. Nvidia fournit une part importante des capacités de calcul nécessaires aux grands projets technologiques mondiaux. Sa situation financière et réglementaire est donc suivie par les entreprises du numérique, les opérateurs de centres de données et les investisseurs. Pour l’heure, l’enquête annoncée constitue une nouvelle zone d’incertitude, sans permettre de conclure à l’existence d’une infraction.