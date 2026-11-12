Scandale Nvidia : Jensen Huang démissionne de son poste de PDG après les révélations sur ses liaisons et les soupçons d’espionnage

Jensen Huang, PDG de Nvidia, démissionne suite à des révélations sur ses liaisons extraconjugales et des soupçons d'espionnage liés à une associée chinoise. Colette Kress le remplace par intérim, alors qu'une enquête indépendante est en cours. La situation a provoqué une chute significative de la capitalisation boursière de l'entreprise.

C’est désormais officiel. Jensen Huang, cofondateur et PDG de Nvidia depuis 1993, a démissionné ce jeudi de toutes ses fonctions à la tête du géant américain des semi-conducteurs. Son départ prend effet immédiatement, après plusieurs jours de révélations sur deux relations extraconjugales, dont l’une avec une femme soupçonnée d’espionnage au profit de la Chine. Le dirigeant de 63 ans quitte également le conseil d’administration de l’entreprise qu’il avait fondée il y a trente-trois ans.

Le groupe a annoncé que Colette Kress, jusqu’ici directrice financière, assurerait la direction générale par intérim. Harvey C. Jones prend la présidence du conseil d’administration, tandis qu’une procédure de recrutement est lancée pour désigner un successeur permanent. Cette démission met fin à plusieurs jours de tensions internes et à une crise qui a fait perdre des centaines de milliards de dollars de capitalisation boursière à Nvidia.

Une maîtresse soupçonnée d’espionnage pour la Chine

L’affaire a commencé avec les révélations concernant Alice Huang, une femme d’affaires chinoise liée à Megaspeed International, une société spécialisée dans les infrastructures informatiques et les centres de données, basée à Singapour. Les services de renseignement américains la soupçonnent d’avoir travaillé pour les services secrets chinois et d’avoir cherché à obtenir des informations sensibles auprès du patron de Nvidia.

Alice Huang aurait également joué un rôle dans des opérations permettant à des entreprises chinoises d’accéder à des processeurs américains soumis à des restrictions d’exportation. Megaspeed a acheté pour plusieurs milliards de dollars de matériel Nvidia au cours des dernières années. Les autorités américaines examinent les conditions dans lesquelles ces équipements ont été commercialisés et utilisés.

Les révélations avaient déjà conduit à l’ouverture d’une enquête indépendante sur les soupçons d’espionnage visant Jensen Huang⁠. Aucune preuve publique n’établit toutefois que le dirigeant aurait volontairement transmis des secrets industriels à Pékin. La Chine rejette les accusations d’espionnage.

Jensen Huang avait reconnu avoir trompé sa femme

Dimanche, Jensen Huang avait adressé un message aux salariés de Nvidia pour reconnaître son infidélité et présenter ses excuses à son épouse Lori, avec laquelle il est marié depuis une quarantaine d’années : « J’ai été infidèle à ma femme. Mes actes lui ont fait du mal, ainsi qu’à nos enfants. Il n’y a aucune excuse à ce que j’ai fait. Je suis profondément désolé. »

Le dirigeant avait également reconnu avoir manqué à ses responsabilités personnelles et professionnelles. Il avait assuré vouloir coopérer pleinement avec l’enquête indépendante lancée par le conseil d’administration.

À ce moment-là, Nvidia avait publiquement réaffirmé sa confiance envers son fondateur. Les administrateurs avaient précisé ne disposer d’aucun élément démontrant que des informations confidentielles ou des secrets industriels avaient été compromis.

Une deuxième liaison avec une dirigeante de Nvidia précipite la crise

Mercredi, de nouvelles révélations ont aggravé la situation de Jensen Huang. Le dirigeant aurait également entretenu une relation extraconjugale avec Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia chargée du secteur de la santé.

Cette responsable travaille directement sous l’autorité du PDG. La révélation de cette deuxième liaison présumée a soulevé des questions concernant les règles de gouvernance de l’entreprise, les relations hiérarchiques et les éventuels conflits d’intérêts. Les deux intéressés n’ont pas publiquement confirmé cette relation.

Ces nouvelles informations ont conduit les administrateurs à examiner le maintien de Jensen Huang à la direction de Nvidia. Le conseil d’administration s’est réuni mercredi pour discuter de son avenir, alors que plusieurs investisseurs réclamaient des garanties concernant la stabilité du groupe.

Colette Kress remplace immédiatement Jensen Huang

Nvidia a annoncé ce jeudi que Jensen Huang avait démissionné de ses fonctions de président, de directeur général et de membre du conseil d’administration, avec effet immédiat.

Colette Kress, vice-présidente exécutive et directrice financière depuis 2013, prend provisoirement les commandes de l’entreprise. Elle conservera également ses responsabilités financières jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur général.

Le conseil d’administration a nommé Harvey C. Jones à sa présidence. Ce dernier, ancien dirigeant de Synopsys, devra superviser la recherche d’un successeur permanent. Nvidia examinera aussi bien les candidatures internes que celles de dirigeants extérieurs au groupe.

Cette réorganisation constitue un changement historique pour Nvidia. Depuis sa fondation en 1993, Jensen Huang était resté le seul directeur général de l’entreprise.

Elon Musk avait proposé de recruter Jensen Huang

Quelques heures avant l’annonce de sa démission, Elon Musk avait publiquement manifesté son intérêt pour Jensen Huang. Interpellé sur X au sujet d’un éventuel recrutement du patron de Nvidia, le milliardaire avait répondu : « Ce serait un honneur. »

Cette déclaration, détaillée dans notre article sur la proposition d’Elon Musk de recruter Jensen Huang⁠, avait immédiatement attiré l’attention dans le secteur technologique.

Le patron de Tesla, SpaceX et xAI n’avait toutefois pas précisé dans laquelle de ses entreprises il pourrait accueillir Jensen Huang, ni quelles fonctions il envisagerait de lui confier. Aucun accord de recrutement n’a été annoncé.

Les deux hommes entretiennent d’importantes relations commerciales. Tesla et les entreprises d’Elon Musk utilisent notamment des processeurs Nvidia pour leurs projets d’intelligence artificielle et leurs infrastructures de calcul.

Une chute de plus de 8% en Bourse et des centaines de milliards envolés

La crise a également provoqué de fortes turbulences sur les marchés financiers. Mercredi, après la clôture de Wall Street, l’action Nvidia avait perdu plus de 8% dans les échanges électroniques, après les révélations concernant la deuxième liaison extraconjugale et la possible éviction de Jensen Huang.

Depuis le début de l’affaire, la capitalisation boursière du groupe a reculé de plusieurs centaines de milliards de dollars. Nvidia, dont la valorisation dépasse encore plusieurs milliers de milliards de dollars, occupe une place centrale dans l’industrie mondiale de l’intelligence artificielle.

Jensen Huang détient environ 3,6% du capital de l’entreprise. Sous sa direction, Nvidia est passée du marché des cartes graphiques destinées aux jeux vidéo à celui des processeurs indispensables au développement des modèles d’intelligence artificielle.

Son départ oblige désormais le groupe à organiser une succession que les investisseurs n’avaient jamais véritablement eu à envisager depuis sa création.

L’enquête sur les soupçons d’espionnage se poursuit

La démission de Jensen Huang ne met pas fin aux investigations concernant Alice Huang et les éventuels transferts de technologies américaines vers la Chine. Le conseil d’administration de Nvidia a confié l’enquête à un comité indépendant, assisté de conseils juridiques extérieurs.

Les autorités américaines examinent également les activités de Megaspeed International et les conditions dans lesquelles des processeurs Nvidia ont pu être mis à la disposition d’entreprises chinoises malgré les restrictions commerciales imposées par Washington.

Plusieurs parlementaires américains ont demandé des explications sur les relations entre Jensen Huang et Alice Huang, ainsi que sur les conséquences éventuelles pour la sécurité nationale. Une action collective a également été engagée par des actionnaires accusant Nvidia et son ancien dirigeant d’avoir dissimulé des informations susceptibles d’affecter la valeur du groupe.

Nvidia doit désormais publier ses résultats trimestriels le 17 novembre. Colette Kress assurera cette échéance en qualité de directrice générale par intérim, tandis que le conseil d’administration poursuivra la recherche d’un successeur permanent à Jensen Huang.