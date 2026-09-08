Ligoté à son siège après des insultes racistes et homophobes : l’agent immobilier Arthur Lundeen licencié

L’affaire avait déjà fait le tour des réseaux sociaux. Le passager de 67 ans ligoté à son siège avec du ruban adhésif et des attaches après un violent incident à bord d’un vol American Airlines a désormais un nom et son comportement lui a coûté son activité professionnelle. Arthur Layne Lundeen, agent immobilier installé en Arizona, a été écarté par Long Realty, entreprise basée à Tucson avec laquelle il était affilié.

L’homme de 67 ans est accusé d’avoir proféré des insultes racistes et homophobes, puis d’avoir eu un comportement violent envers plusieurs personnes à bord du vol AA618 d’American Airlines reliant Dallas-Fort Worth à Newark, le 3 septembre. La situation avait atteint un tel niveau de tension que plusieurs passagers et membres de l’équipage avaient dû le maîtriser avant de l’attacher à son fauteuil de première classe avec des colliers de serrage et du ruban adhésif.

Long Realty met immédiatement fin à toute collaboration

Après l’identification d’Arthur Layne Lundeen, Long Realty a annoncé avoir rompu tout lien avec l’agent immobilier. L’entreprise précise avoir pris cette décision dès qu’elle a eu connaissance des poursuites engagées après l’incident : « Dès que nous avons appris l’incident, Long Realty a rapidement mis fin à son affiliation avec cette personne. Elle n’est désormais plus associée à Long Realty et n’est plus autorisée à représenter l’entreprise à quelque titre que ce soit. »

L’entreprise a surtout condamné sans ambiguïté le comportement décrit à bord de l’appareil : « Le comportement décrit est totalement incompatible avec le professionnalisme, l’intégrité, la compassion et le respect d’autrui que Long Realty attend des personnes affiliées à l’entreprise. »

Long Realty ajoute ne tolérer aucun comportement s’écartant aussi nettement de ses valeurs et adresse ses pensées aux passagers, aux membres d’équipage et aux autres personnes touchées par l’incident.

Un agent immobilier présenté comme vice-président

Arthur Layne Lundeen travaillait dans l’immobilier à Tucson, en Arizona. Son profil professionnel le présentait notamment comme agent immobilier et vice-président chez Long Realty. Il aurait travaillé avec l’entreprise depuis 2013. Sa page a depuis disparu du site de la société. La sanction professionnelle est donc intervenue quelques jours seulement après son arrestation et la diffusion massive des images prises à bord de l’avion.

Insultes racistes, propos homophobes et violences physiques

Le vol avait décollé de Dallas-Fort Worth en direction de Newark lorsque le comportement du passager avait brusquement dégénéré. Des témoins ont expliqué qu’il s’était montré de plus en plus agressif, multipliant les propos vulgaires avant de proférer des insultes racistes et homophobes. Un membre noir du personnel navigant aurait notamment été visé par une insulte raciste particulièrement violente. Des insultes visant les homosexuels auraient également été lancées dans la cabine.

Mais l’affaire ne s’est pas limitée à des propos. Lundeen est également accusé d’avoir agressé physiquement des personnes présentes à bord. Selon plusieurs témoignages, il aurait notamment saisi un passager au niveau du cou. Lors de son immobilisation, il aurait également mordu Juan Mejia, un ancien membre des forces de l’ordre venu prêter main-forte à l’équipage.

Des passagers obligés de le ligoter à son fauteuil

Juan Mejia et Richard O’Lenick se trouvaient deux rangées devant Arthur Lundeen lorsqu’ils ont décidé d’intervenir. Avec l’aide du personnel navigant, ils sont parvenus à immobiliser le sexagénaire. Des attaches en plastique ont d’abord été utilisées pour maintenir ses poignets. Devant ses mouvements et sa résistance, du ruban adhésif a ensuite été enroulé autour de son corps afin de le fixer au siège. Les images montrent notamment son torse, ses bras et sa tête maintenus contre le fauteuil. Une scène spectaculaire qui rappelle l’agression de deux adolescents avec une fourchette lors d’un vol entre Chicago et Francfort, autre affaire ayant contraint un équipage à dérouter son appareil.

Le vol AA618 dérouté vers Baltimore

Face à l’impossibilité de poursuivre normalement le trajet jusqu’à Newark, le commandant de bord a décidé de dérouter le vol AA618 vers l’aéroport international Baltimore-Washington Thurgood Marshall. Les forces de l’ordre ont pris en charge Arthur Lundeen après l’atterrissage. Il a été arrêté et fait désormais l’objet de poursuites dans le Maryland pour agression au second degré et trouble à l’ordre public. American Airlines a rappelé après l’incident que la sécurité de ses passagers et de ses employés constituait sa priorité et que la compagnie ne tolérerait aucune violence à bord de ses appareils.

Le FBI examine désormais l’affaire

Les poursuites engagées au niveau de l’État pourraient ne pas être les seules conséquences judiciaires pour Arthur Lundeen. Le FBI mène également des investigations afin de déterminer précisément les faits commis pendant le vol. Les agents fédéraux doivent notamment établir si les éléments recueillis justifient des poursuites fédérales. Le dossier doit être examiné avec le bureau du procureur fédéral du district du Maryland.

Après avoir été immobilisé en plein vol, interpellé à Baltimore et poursuivi par la justice, Arthur Layne Lundeen a donc également perdu son activité chez Long Realty. L’entreprise a choisi de couper immédiatement les ponts avec l’agent immobilier, jugeant les faits qui lui sont reprochés incompatibles avec les valeurs qu’elle affirme imposer à ses représentants.