«Ce serait un honneur» : Elon Musk prêt à recruter Jensen Huang si Nvidia le licencie en plein scandale d’espionnage

Elon Musk propose de recruter Jensen Huang, PDG de Nvidia, en pleine crise après des révélations sur ses relations personnelles et des soupçons d'espionnage. Alors que le conseil d'administration de Nvidia envisage son licenciement, Musk exprime son soutien sans annoncer de recrutement officiel. Les liens entre les deux hommes ajoutent une dimension intéressante à cette situation.

Alors que Jensen Huang risque de perdre son poste à la tête de Nvidia, Elon Musk vient de lui tendre publiquement la main. Le patron de Tesla, SpaceX et xAI a déclaré qu’il serait honoré de recruter le dirigeant du géant américain des semi-conducteurs, actuellement fragilisé par des révélations concernant deux relations extraconjugales, dont l’une avec une femme soupçonnée d’espionnage pour la Chine. Cette prise de position intervient alors que le conseil d’administration de Nvidia examine l’avenir de son fondateur, qui dirige l’entreprise depuis 1993.

« Ce serait un honneur » : Elon Musk tend la main au patron de Nvidia

Tout est parti d’un message publié sur X par le compte financier ZeroHedge. Alors que les informations concernant une possible éviction de Jensen Huang se multipliaient, ce compte a directement interpellé Elon Musk : « Elon, s’il te plaît, embauche Jensen. »

La réponse du milliardaire américain a été immédiate et sans ambiguïté : « Ce serait un honneur. »

En quelques mots, Elon Musk a publiquement manifesté son intérêt pour une éventuelle collaboration avec Jensen Huang. Sa déclaration a rapidement attiré l’attention, alors que le dirigeant de Nvidia traverse la crise la plus grave de sa carrière.

Le patron de Tesla n’a cependant pas précisé dans quelle entreprise il pourrait accueillir Jensen Huang ni quelle fonction il envisagerait de lui confier. Aucun recrutement officiel n’a été annoncé et rien n’indique que les deux hommes aient engagé des discussions à ce sujet.

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk affiche son soutien à Jensen Huang. Dimanche, après les premières révélations, il avait approuvé un message défendant le rôle essentiel du dirigeant dans l’industrie américaine de l’intelligence artificielle.

Nvidia envisage de licencier Jensen Huang après la découverte de ses deux liaisons

Cette déclaration fait suite aux révélations concernant la possible éviction de Jensen Huang de la direction de Nvidia, à la suite de la découverte de deux maîtresses, dont une femme soupçonnée d’espionnage pour la Chine.

Le conseil d’administration de Nvidia devait se réunir mercredi pour examiner l’avenir de son directeur général, âgé de 63 ans. Selon les informations publiées dans la presse américaine, son licenciement figure parmi les options étudiées par les administrateurs.

Cette crise a débuté avec la révélation d’une relation entre Jensen Huang et Alice Huang, une femme d’affaires liée à Megaspeed International, une entreprise singapourienne spécialisée dans les infrastructures informatiques.

Les services de renseignement américains soupçonnent Alice Huang d’avoir entretenu des liens avec les services secrets chinois et d’avoir participé à des opérations permettant à des entreprises chinoises d’accéder à des technologies américaines soumises à des restrictions d’exportation.

Ces soupçons ont provoqué une onde de choc aux États-Unis, où Nvidia occupe une position stratégique dans le développement de l’intelligence artificielle. La Chine rejette les accusations d’espionnage et aucune preuve publique n’établit que Jensen Huang aurait volontairement transmis des informations confidentielles à Pékin.

Une deuxième maîtresse au sein de Nvidia aggrave la situation

Les difficultés de Jensen Huang se sont accentuées mercredi avec de nouvelles révélations concernant une seconde relation extraconjugale présumée.

Le patron de Nvidia aurait également entretenu une liaison avec Kimberly Powell, vice-présidente de l’entreprise chargée du secteur de la santé. Cette dirigeante travaille au sein du groupe depuis plusieurs années et relève directement de l’autorité de Jensen Huang.

Cette nouvelle affaire soulève des questions concernant les relations hiérarchiques et les règles internes applicables aux dirigeants de l’entreprise. La relation présumée avec Kimberly Powell n’a toutefois pas été publiquement confirmée par les deux intéressés.

Dimanche, Jensen Huang avait déjà reconnu son infidélité dans un message adressé aux salariés de Nvidia.

« J’ai été infidèle à ma femme. Mes actes lui ont fait du mal, ainsi qu’à nos enfants. Il n’y a aucune excuse à ce que j’ai fait. Je suis profondément désolé. », avait-il déclaré.

Le conseil d’administration avait alors annoncé l’ouverture d’une enquête indépendante concernant les soupçons d’ingérence étrangère, tout en réaffirmant officiellement sa confiance envers son directeur général.

Les révélations concernant Kimberly Powell ont depuis conduit les administrateurs à réexaminer son maintien à la tête du groupe.

Elon Musk et Jensen Huang, deux hommes liés par leurs ambitions dans l’intelligence artificielle

La proposition d’Elon Musk ne concerne pas un inconnu. Les deux dirigeants se connaissent depuis de nombreuses années et entretiennent d’importantes relations commerciales.

Tesla utilise notamment des processeurs Nvidia pour entraîner ses systèmes d’intelligence artificielle destinés à la conduite autonome et à la robotique. Le constructeur automobile développe parallèlement ses propres composants électroniques pour certaines applications.

SpaceX travaille également avec Nvidia sur ses infrastructures de calcul. Elon Musk a notamment évoqué le recours aux technologies du fabricant américain pour ses projets de centres de données dans l’espace.

Le milliardaire avait déjà exprimé publiquement son admiration pour Jensen Huang.

« Je suis un immense admirateur de Nvidia et de Jensen. Cette capitalisation boursière est pleinement méritée. SpaceX AI et Tesla prévoient de continuer à commander des puces Nvidia à grande échelle. », avait-il écrit sur X en mars dernier.

Plus récemment, Elon Musk avait également rendu hommage à son homologue en déclarant : « Les vieux amis sont les meilleurs amis. Jensen est formidable. »

Ces relations commerciales expliquent pourquoi un éventuel départ de Jensen Huang constituerait un événement particulièrement suivi par les entreprises du secteur technologique. Tesla et SpaceX font partie des sociétés qui dépendent des capacités de calcul développées par Nvidia pour leurs projets d’intelligence artificielle.

La possible éviction de Jensen Huang fait plonger Nvidia en Bourse

L’annonce d’une réunion du conseil d’administration consacrée à l’avenir de Jensen Huang a provoqué une forte réaction des marchés financiers.

Mercredi, après la clôture de Wall Street, l’action Nvidia a perdu plus de 8% dans les échanges électroniques. Depuis l’annonce de l’enquête interne, le groupe aurait vu sa capitalisation boursière reculer d’environ 600 milliards de dollars, en tenant compte des pertes enregistrées après la clôture.

Cette chute reflète les inquiétudes des investisseurs concernant l’avenir du groupe sans son dirigeant historique.

Jensen Huang a cofondé Nvidia en 1993, avant de transformer cette entreprise spécialisée dans les cartes graphiques en l’un des leaders mondiaux de l’intelligence artificielle. Ses processeurs équipent aujourd’hui les infrastructures informatiques de nombreuses entreprises technologiques, notamment celles qui développent les modèles d’IA les plus avancés.

Le milliardaire détient environ 3,6% du capital de Nvidia. Son départ constituerait un changement profond pour une entreprise qu’il dirige depuis trente-trois ans et pour laquelle aucun successeur officiel n’a encore été désigné.

Le conseil d’administration compte onze membres, dont dix sont considérés comme indépendants. Les règles internes de Nvidia permettent aux administrateurs de révoquer le directeur général par un vote majoritaire, avec ou sans motif particulier.

Aucune décision officielle sur le sort de Jensen Huang

Malgré les informations concernant son possible licenciement, Jensen Huang demeure officiellement directeur général de Nvidia.

Le groupe n’a pas annoncé sa révocation ni présenté de plan de succession. L’enquête indépendante ouverte sur les soupçons d’espionnage se poursuit, sous la supervision d’administrateurs et de conseils juridiques extérieurs.

Nvidia a précisé ne disposer, à ce stade, d’aucun élément indiquant que des secrets industriels ou des informations sensibles pour la sécurité nationale américaine auraient été compromis.

La situation reste donc suspendue aux décisions du conseil d’administration. Jensen Huang pourrait conserver ses fonctions, être temporairement écarté ou être remplacé si les administrateurs décidaient de mettre fin à son mandat.

Elon Musk, de son côté, a déjà clairement exprimé sa position : si Jensen Huang devait quitter Nvidia, il serait honoré de pouvoir l’accueillir parmi ses collaborateurs.