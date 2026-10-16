Chrono Green accélère : une nouvelle direction et une campagne dans le métro parisien pour conquérir le marché du transport

Chrono Green change de dimension. L’entreprise française spécialisée dans le transport à la demande entend s’imposer comme une référence de la livraison rapide, en misant sur un concept aussi simple qu’efficace : permettre à chacun de commander un véhicule utilitaire avec chauffeur aussi facilement qu’un VTC. Après une évolution de sa gouvernance à la fin de l’année 2025, marquée par l’arrivée de Chloé Ollivier à sa présidence, la société accélère sa stratégie de développement. Son ambition se matérialise aujourd’hui dans les couloirs du métro parisien, où une campagne publicitaire déployée à Saint-Lazare met en lumière ses services. Une initiative qui témoigne de la volonté de Chrono Green de franchir un cap en matière de notoriété et de toucher une clientèle bien plus large. Artisans, commerçants, entreprises, particuliers : tous peuvent désormais accéder à une solution de transport pensée pour leurs contraintes quotidiennes. Dans un secteur où l’organisation d’une livraison peut rapidement devenir un casse-tête, la jeune entreprise française propose une alternative particulièrement attractive, fondée sur la rapidité, la transparence et la simplicité d’utilisation.

Créée en 2019 et basée à Roissy-en-France, Chrono Green a développé une plateforme numérique qui facilite la mise en relation entre les clients et les transporteurs professionnels. Le fonctionnement repose sur quelques étapes : l’utilisateur indique le point de départ, la destination, les caractéristiques de la marchandise et le véhicule souhaité. Le montant de la prestation apparaît avant confirmation, permettant de connaître le coût du transport sans attendre l’établissement d’un devis. Une fois la réservation effectuée, le client peut suivre l’acheminement de sa marchandise et obtenir une preuve de livraison. La plateforme propose plusieurs catégories de véhicules, du vélo cargo aux utilitaires de 20 m³, afin de répondre aussi bien à l’envoi d’un petit colis qu’au transport de meubles ou de matériel professionnel. En Île-de-France, Chrono Green met en avant une prise en charge possible en moins de deux heures, sous réserve de disponibilité. Pour les entreprises, le modèle est particulièrement intéressant : il permet d’externaliser ponctuellement des livraisons sans supporter les coûts fixes liés à la possession de véhicules ou à l’emploi de chauffeurs. Les particuliers bénéficient, eux aussi, d’une solution pratique lorsqu’ils doivent transporter des objets volumineux sans disposer du véhicule adapté.

De Saint-Lazare aux entreprises françaises, une marque qui affirme ses ambitions

En choisissant le métro parisien pour sa nouvelle campagne de communication, Chrono Green franchit une étape supplémentaire dans la construction de son image. Les affiches déployées à Saint-Lazare, imaginées avec l’agence Les fabricants., permettent à la marque d’aller à la rencontre d’un public nombreux et diversifié. Cette présence dans l’un des principaux pôles de transport de la capitale n’a rien d’anodin. Elle associe directement le nom Chrono Green à la mobilité et à la rapidité, tout en renforçant la visibilité d’un service encore méconnu du grand public. Là où de nombreuses entreprises de logistique concentrent leur communication sur les professionnels, Chrono Green choisit de s’adresser également aux particuliers. Cette stratégie apparaît cohérente avec l’évolution des habitudes de consommation, marquées par le développement des achats en ligne, du marché de la seconde main et des besoins de livraison personnalisée. Un particulier qui achète un meuble sur une plateforme de petites annonces, un commerçant qui doit réapprovisionner son magasin ou un artisan confronté à un besoin urgent de matériel peuvent ainsi recourir au même service. La campagne parisienne donne une nouvelle résonance à cette promesse : rendre le transport de marchandises accessible au plus grand nombre, sans multiplier les démarches administratives ni les intermédiaires.

Chrono Green possède également un autre atout : son modèle repose sur une meilleure mise en relation entre la demande et les capacités disponibles des transporteurs. Les chauffeurs partenaires peuvent sélectionner des missions adaptées à leurs déplacements et connaître les conditions de rémunération avant de les accepter. Cette organisation peut contribuer à optimiser l’utilisation des véhicules et à réduire certains trajets effectués à vide, un enjeu économique autant qu’environnemental. Le positionnement de l’entreprise s’inscrit ainsi dans une tendance de fond : la recherche de solutions logistiques plus souples, plus numériques et mieux adaptées aux besoins réels. Son expérience dans des opérations de transport solidaire, notamment auprès de L’Équipage Solidaire pour la distribution de produits alimentaires à des étudiants, démontre également la diversité des missions auxquelles sa plateforme peut répondre. Avec sa nouvelle direction, ses outils numériques et une communication désormais visible dans l’espace public parisien, Chrono Green dispose de plusieurs leviers pour accélérer sa croissance. Son défi sera de poursuivre le développement de son réseau tout en préservant la réactivité et la fiabilité qui constituent le cœur de sa proposition commerciale. Dans un marché du transport en pleine transformation, cette entreprise française défend une idée prometteuse : la logistique ne doit plus être un obstacle, mais un service immédiatement disponible, adapté à chaque besoin et à chaque budget.