EDF négocie un contrat de 14 milliards d'euros avec des géants du BTP pour les travaux de génie civil des six réacteurs EPR2. Ce contrat crucial doit encore être validé par le conseil d'administration et vise à standardiser les méthodes de construction tout en répondant à l'ambition de relance du nucléaire en France.

Le programme français de construction de nouveaux réacteurs nucléaires franchit une étape importante. EDF serait sur le point de finaliser un accord estimé à 14 milliards d’euros avec plusieurs grands groupes du bâtiment et des travaux publics, dont Vinci, Bouygues et Eiffage. Ce contrat, consacré aux travaux de génie civil des futurs EPR2, doit encore recevoir l’approbation du conseil d’administration de l’électricien.

EDF accélère les préparatifs de son vaste programme nucléaire. Selon des informations révélées mardi 17 novembre par Les Échos, l’entreprise publique négocie la finalisation d’un contrat majeur avec un groupement réunissant plusieurs poids lourds français de la construction. Vinci, Bouygues et Eiffage figureraient parmi les principaux partenaires, aux côtés de NGE et Fayat. L’accord porterait sur les travaux de génie civil nécessaires à la réalisation de six réacteurs EPR2, notamment les fondations et les bâtiments destinés à accueillir les installations nucléaires. Son montant atteindrait environ 12 milliards d’euros en valeur 2020, soit près de 14 milliards d’euros aux conditions économiques actuelles. Cette enveloppe représenterait une part importante du programme, dont le coût global est actuellement estimé à 72,8 milliards d’euros.

L’accord n’est toutefois pas encore définitivement conclu. Il doit être examiné par le conseil d’administration d’EDF avant la fin du mois de novembre. Interrogé sur ces négociations, l’électricien n’a pas confirmé les modalités financières évoquées, mais a reconnu avoir reçu une proposition d’un groupement réunissant plusieurs acteurs majeurs du secteur. EDF précise que les discussions se poursuivent. Cette prudence s’explique par l’importance stratégique du contrat : les travaux de génie civil constituent l’une des premières étapes déterminantes de la construction d’une centrale nucléaire. Leur organisation conditionne ensuite l’installation des équipements industriels, le respect des calendriers et la maîtrise des dépenses.

Six nouveaux réacteurs pour relancer la filière nucléaire française

Le programme EPR2 s’inscrit dans la stratégie de relance du nucléaire annoncée en février 2022 par Emmanuel Macron. Il prévoit la construction de six réacteurs de nouvelle génération, répartis sur trois sites. Les deux premières unités doivent être implantées à Penly, en Seine-Maritime, avec une mise en service désormais envisagée en 2038. Deux autres réacteurs sont prévus à Gravelines, dans le Nord, puis deux au Bugey, dans l’Ain. EDF cherche à tirer les enseignements des difficultés rencontrées lors de précédents grands chantiers nucléaires, notamment celui de Flamanville, marqué par des retards importants et des dépassements budgétaires. En regroupant les travaux de génie civil dans un contrat commun, l’électricien espère standardiser les méthodes de construction et reproduire les mêmes procédés d’un site à l’autre.

Cette approche pourrait permettre de réduire les délais et de mieux contrôler les coûts, tout en offrant une visibilité industrielle aux entreprises partenaires. Le programme EPR2 représente également un enjeu majeur pour l’emploi et les compétences dans le secteur français de la construction, même si les effectifs précisément mobilisés par ce contrat restent à déterminer. Avant le lancement complet des opérations, EDF doit encore arrêter sa décision finale d’investissement, attendue d’ici la fin de l’année 2026. La conclusion de cet accord constituerait donc un signal important pour la filière nucléaire française. Elle ne garantirait cependant pas, à elle seule, le respect des budgets et des calendriers : la réussite du programme dépendra également de la disponibilité des compétences, de la coordination des entreprises et de la maîtrise technique de chantiers particulièrement complexes.