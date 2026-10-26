Temu, la plateforme de commerce en ligne chinoise, s’engage à améliorer la sécurité de ses produits en Europe suite à une amende de 200 millions d'euros pour manquements aux normes de sécurité. La Commission européenne a approuvé un plan d'action comportant plusieurs mesures destinées à prévenir la vente d'articles dangereux, soulignant l'importance de la conformité.

Le géant chinois du commerce en ligne Temu s’engage à renforcer ses contrôles pour empêcher la vente de produits dangereux et illégaux sur sa plateforme dans l’Union européenne. La Commission européenne a annoncé, ce lundi 26 octobre 2026, avoir accepté le plan d’action présenté par l’entreprise, cinq mois après lui avoir infligé une amende de 200 millions d’euros. Cette sanction, prononcée en mai dernier, visait les manquements de Temu à ses obligations en matière d’évaluation des risques, notamment concernant la commercialisation de jouets pour enfants et de chargeurs électriques potentiellement dangereux. Bruxelles entend désormais s’assurer que les engagements de la plateforme se traduisent par des mesures concrètes pour protéger les consommateurs européens.

Depuis son arrivée sur le marché européen en 2023, Temu connaît une croissance spectaculaire grâce à une stratégie commerciale reposant sur des prix particulièrement bas et une offre extrêmement diversifiée. Vêtements, accessoires, équipements électroniques, jouets et articles de décoration figurent parmi les millions de références proposées aux consommateurs. Mais ce développement rapide s’accompagne de critiques concernant la conformité de certains produits aux normes européennes. L’enquête ouverte par la Commission européenne en octobre 2024 avait notamment révélé que des articles dangereux pouvaient être proposés à la vente sur la plateforme. Des tests avaient mis en évidence des chargeurs ne respectant pas certaines exigences de sécurité ainsi que des jouets pour bébés présentant des risques d’étouffement ou contenant des substances chimiques dépassant les limites autorisées. Les autorités européennes avaient également reproché à Temu de ne pas avoir suffisamment évalué les risques liés à son fonctionnement, notamment la manière dont ses systèmes de recommandation pouvaient favoriser la visibilité de produits illégaux. Ces manquements avaient conduit Bruxelles à prononcer une sanction financière de 200 millions d’euros au titre du règlement européen sur les services numériques, plus connu sous le nom de Digital Services Act (DSA).

Bruxelles impose un suivi renforcé des engagements de Temu

Le plan d’action désormais accepté par la Commission européenne repose sur cinq mesures destinées à améliorer l’identification et la prévention des risques. Temu devra notamment réaliser une analyse plus précise des dangers propres à sa plateforme, mesurer l’efficacité de ses dispositifs de contrôle et identifier les éventuelles faiblesses de ses systèmes de modération. L’entreprise devra également examiner le rôle de ses algorithmes de recommandation dans la diffusion de produits illégaux, ainsi que les possibilités de manipulation des outils de promotion par certains vendeurs. Une attention particulière sera portée aux pratiques susceptibles d’accroître artificiellement la visibilité d’articles ne respectant pas les normes européennes. La plateforme dispose désormais de quatre mois pour réaliser une évaluation intermédiaire des risques et présenter les résultats de ses premières mesures. Cette étape doit permettre à Bruxelles de vérifier que les engagements annoncés sont effectivement appliqués. De son côté, Temu a accueilli favorablement la décision de la Commission, affirmant vouloir investir dans des dispositifs de conformité plus solides afin de garantir un environnement d’achat sûr et fiable aux utilisateurs européens.

Cette affaire illustre le durcissement de la réglementation européenne à l’égard des grandes plateformes internationales de commerce électronique. Avec le DSA, l’Union européenne entend responsabiliser davantage les entreprises numériques concernant les produits et contenus proposés à leurs utilisateurs. Pour Temu, qui revendique une présence massive sur le marché européen, les enjeux dépassent la seule sanction financière. La plateforme doit désormais démontrer qu’elle peut maintenir son modèle commercial fondé sur des prix compétitifs tout en respectant les exigences de sécurité imposées aux distributeurs et aux fabricants. Les consommateurs sont directement concernés, car les produits vendus à bas prix ne bénéficient d’aucune exemption concernant les règles de conformité européennes. Cette pression réglementaire s’inscrit également dans un contexte de surveillance accrue des plateformes étrangères, notamment Shein et AliExpress, dont les pratiques font l’objet d’une attention particulière des autorités. Pour Bruxelles, l’objectif est double : renforcer la protection des acheteurs et garantir une concurrence plus équitable avec les entreprises européennes soumises aux mêmes obligations. L’acceptation du plan de Temu constitue une étape dans cette démarche, mais son efficacité dépendra des résultats des contrôles et de la capacité de l’entreprise à réduire durablement la présence de produits dangereux sur son site.