Anthropic a lancé son introduction en Bourse, avec un dossier enregistré auprès de la SEC, pouvant lever jusqu'à 100 milliards de dollars. En dépit d'une croissance impressionnante de 1 368 % de son chiffre d'affaires, l'entreprise fait face à des pertes nettes de 80,7 milliards de dollars, soulevant des questions sur sa rentabilité à long terme.

Le géant américain de l’intelligence artificielle Anthropic a officiellement lancé une nouvelle étape de son introduction en Bourse ce lundi 26 octobre 2026. L’entreprise à l’origine de l’assistant Claude a rendu public son dossier d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur financier américain. L’opération pourrait devenir l’une des plus importantes de l’histoire des marchés financiers, avec une levée de fonds pouvant atteindre 100 milliards de dollars, selon les informations rapportées par Reuters. Une perspective qui témoigne de l’importance prise par l’intelligence artificielle dans les stratégies des investisseurs, mais qui soulève également des interrogations sur la rentabilité et les valorisations du secteur.

Fondée en 2021 par d’anciens collaborateurs d’OpenAI, dont Dario et Daniela Amodei, Anthropic s’est rapidement imposée parmi les principaux acteurs mondiaux de l’intelligence artificielle générative. Son assistant Claude, utilisé aussi bien par des particuliers que par des entreprises, concurrence directement ChatGPT et les solutions développées par Google. Avec cette introduction en Bourse, la société entend disposer de moyens financiers supplémentaires pour poursuivre le développement de ses modèles et financer des infrastructures informatiques particulièrement coûteuses. Anthropic prévoit de faire coter ses actions sur le Nasdaq, sous le symbole « ANT ». Goldman Sachs et Morgan Stanley figurent parmi les principales banques chargées de l’opération. Le montant définitif des titres proposés et leur prix n’ont toutefois pas encore été fixés. Selon Reuters, certains investisseurs envisagent désormais une valorisation proche de 1 500 milliards de dollars, contre environ 2 000 milliards précédemment évoqués. Ces estimations restent provisoires et dépendront notamment des conditions de marché et de l’intérêt des investisseurs institutionnels.

Une croissance spectaculaire, mais des pertes considérables

Le dossier publié par Anthropic révèle l’ampleur de son développement commercial, mais également les difficultés financières qui accompagnent cette expansion. Au premier semestre 2026, l’entreprise a enregistré environ 16,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Sur la même période, sa perte nette a atteint 80,7 milliards de dollars, contre 13 milliards un an auparavant. Cette dégradation s’explique notamment par des ajustements comptables liés à la valorisation d’obligations convertibles en actions, et ne doit donc pas être assimilée intégralement à des dépenses opérationnelles. La progression de l’activité reste néanmoins impressionnante : sur le trimestre achevé fin juin, le chiffre d’affaires a augmenté de 1 368 % sur un an. Cette croissance s’accompagne d’investissements massifs dans les centres de données, les capacités de calcul et les composants nécessaires à l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle. Anthropic doit ainsi convaincre les marchés que l’expansion de ses revenus permettra, à terme, de soutenir ces dépenses et de construire un modèle économique durable.

L’arrivée potentielle d’Anthropic à Wall Street constitue également un événement stratégique pour l’ensemble de l’industrie technologique. Une introduction réussie offrirait aux investisseurs un nouvel indicateur de la valeur accordée aux entreprises spécialisées dans les modèles d’intelligence artificielle, alors que plusieurs groupes du secteur font face à des interrogations croissantes sur leurs besoins de financement. L’opération intervient dans un contexte de volatilité boursière et de prudence accrue à l’égard des dépenses engagées dans les infrastructures numériques. Elle pourrait aussi précéder l’introduction en Bourse d’OpenAI, autre acteur majeur de cette compétition technologique. Pour Anthropic, l’enjeu dépasse donc la seule levée de capitaux : il s’agit de démontrer qu’une entreprise dont l’activité repose principalement sur le développement de modèles d’intelligence artificielle peut convaincre durablement les marchés financiers. La date exacte de la première cotation n’a pas encore été officiellement confirmée, même si une arrivée sur le Nasdaq en novembre est envisagée. Le montant final de l’opération déterminera si Anthropic parvient effectivement à établir un nouveau record historique.