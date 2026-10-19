Capgemini et TotalEnergies multiplient les opérations de cession et de recentrage stratégique

Capgemini et TotalEnergies poursuivent des stratégies de recentrage en cédant certaines de leurs activités pour mieux s'aligner sur les marchés en évolution. Capgemini vend une filiale américaine spécialisée dans les services gouvernementaux, tandis que TotalEnergies étoffe ses partenariats dans le secteur des énergies renouvelables, illustrant des transformations majeures dans leurs secteurs respectifs.

Les grandes entreprises françaises poursuivent leurs réorganisations dans un contexte économique marqué par la recherche de rentabilité et l’optimisation des investissements. Capgemini et TotalEnergies, deux poids lourds du CAC 40, ont récemment annoncé plusieurs opérations portant sur leurs activités internationales. Si le groupe de services numériques a choisi de céder une filiale américaine spécialisée dans les prestations destinées aux administrations fédérales, le géant de l’énergie multiplie de son côté les partenariats et les transactions dans les énergies renouvelables. Ces mouvements répondent à des stratégies différentes, mais traduisent une même volonté de concentrer les ressources sur les activités jugées prioritaires. À ce stade, aucune annonce officielle ne permet toutefois de confirmer une acquisition de deux filiales de TotalEnergies par Capgemini, contrairement à ce qu’évoquent certaines informations.

Capgemini a notamment annoncé la finalisation, le 30 septembre 2026, de la vente de Capgemini Government Solutions à ITC Federal, une entreprise américaine spécialisée dans les services technologiques destinés aux administrations fédérales. L’accord définitif avait été signé le 12 septembre. Cette filiale représentait 0,4 % du chiffre d’affaires mondial de Capgemini en 2025 et moins de 2 % de ses revenus aux États-Unis. Sa cession s’inscrit dans une démarche de réorganisation du portefeuille d’activités du groupe, présent dans le conseil, l’ingénierie et les services informatiques. Capgemini poursuit parallèlement ses investissements dans l’intelligence artificielle, le cloud et la transformation numérique des entreprises, des secteurs dans lesquels la concurrence internationale reste particulièrement soutenue.

TotalEnergies accélère ses partenariats dans l’électricité

TotalEnergies mène également plusieurs opérations destinées à renforcer son positionnement sur le marché de l’électricité. Le 12 octobre, l’entreprise a annoncé l’élargissement de sa coentreprise américaine avec le fonds d’investissement KKR, grâce à l’intégration d’un portefeuille supplémentaire de 700 mégawatts de projets renouvelables. Ces installations solaires, situées au Texas et dans l’Ohio, devraient entrer en exploitation commerciale d’ici au premier trimestre 2027. L’opération porte sur des actifs valorisés à 1,2 milliard de dollars. Elle s’inscrit dans la stratégie de TotalEnergies, qui consiste à développer des capacités de production électrique tout en partageant les investissements avec des partenaires financiers. Cette approche permet au groupe de mobiliser des capitaux supplémentaires sans conserver systématiquement la totalité des actifs développés.

Ces opérations illustrent les transformations engagées dans deux secteurs essentiels de l’économie française : les services numériques et l’énergie. Capgemini cherche à adapter son périmètre aux évolutions de la demande technologique, tandis que TotalEnergies développe ses activités électriques pour diversifier ses sources de revenus. Les cessions et acquisitions constituent des instruments importants de ces stratégies, mais leurs conséquences dépendent notamment des valorisations retenues, des engagements financiers et des perspectives de croissance. Dans le cas d’un éventuel rapprochement entre Capgemini et des filiales de TotalEnergies, les noms des sociétés concernées, le prix de vente et les conditions de transfert restent indispensables pour apprécier la portée économique de l’opération. En l’absence de confirmation, une telle transaction ne peut pas être présentée comme conclue.