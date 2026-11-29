Budget de la Sécurité sociale : 300 grands patrons dénoncent une nouvelle hausse du coût du travail

Près de 300 chefs d'entreprise s'opposent à l'article 7 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qui pourrait entraîner un surcoût par salarié de 500 à 800 euros. Ils alertent sur les conséquences économiques négatives, notamment pour les dispositifs d'intéressement et le pouvoir d'achat des salariés, avant une nouvelle lecture à l'Assemblée.

Près de 300 chefs d’entreprise demandent la suppression de l’article 7 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027. Selon les signataires d’une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron, cette disposition pourrait entraîner un surcoût annuel compris entre 500 et 800 euros par salarié.

Dans une lettre ouverte publiée ce dimanche 29 novembre, près de 280 dirigeants d’entreprise, représentant plus de 1,1 million de salariés, alertent sur les conséquences économiques d’une mesure inscrite dans le budget de la Sécurité sociale. Celle-ci prévoit d’intégrer les dispositifs d’intéressement dans le calcul des allègements de cotisations patronales sur les bas salaires, ce qui pourrait augmenter les charges supportées par les employeurs.

Parmi les signataires figurent plusieurs dirigeants de grands groupes français, notamment Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, Thierry Cotillard, président du Groupement Mousquetaires, Dominique Schelcher, PDG de Coopérative U, et Olivier Roussat, directeur général de Bouygues. Ils estiment que cette disposition risque de fragiliser les entreprises qui associent leurs salariés à leurs performances économiques.

Les dispositifs de partage de la valeur menacés

Les chefs d’entreprise redoutent que cette réforme décourage le recours à l’intéressement et pénalise indirectement le pouvoir d’achat des salariés. Selon eux, l’augmentation des charges patronales pourrait conduire certains employeurs à revoir leurs politiques de rémunération et de redistribution des bénéfices. Ils demandent donc au gouvernement de préserver les dispositifs existants.

Cette mobilisation patronale intervient dans un contexte de fortes tensions autour du budget de la Sécurité sociale. Après l’échec de la commission mixte paritaire du 26 novembre, le texte doit revenir devant l’Assemblée nationale pour une nouvelle lecture. Les dirigeants signataires espèrent obtenir la suppression de cette disposition avant l’adoption définitive du budget.

Sources citées dans l’article Lettre ouverte des chefs d’entreprise · Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027