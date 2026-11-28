L'agence Standard & Poor's abaisse la perspective de la note de la dette souveraine française de « stable » à « négative », en raison de la faible croissance et des tensions politiques. La dette atteint près de 119 % du PIB, aggravant les défis économiques du gouvernement avant les élections de 2027.

Une décision qui pourrait alourdir le coût de la dette

Il convient toutefois de distinguer une dégradation de perspective d’une véritable baisse de notation. La France conserve pour le moment sa note A+, qui correspond à une capacité de remboursement encore jugée solide, malgré des vulnérabilités économiques et budgétaires. Le passage à une perspective négative indique simplement que l’agence envisage une possible baisse ultérieure si les conditions se détériorent davantage. Cette appréciation constitue néanmoins un signal important pour les investisseurs internationaux, qui utilisent les notations financières pour mesurer le risque associé aux obligations souveraines. Si les marchés considèrent que la dette française devient plus risquée, ils peuvent exiger des taux d’intérêt plus élevés pour prêter à l’État, ce qui augmente progressivement la charge budgétaire liée aux emprunts.

Pour le gouvernement, cette décision renforce la nécessité de présenter une trajectoire financière crédible. L’exécutif souhaite réduire le déficit public à environ 5 % du PIB en 2027, mais cet objectif dépend de l’adoption d’un budget encore très contesté. Une croissance économique faible rend également la tâche plus difficile, car elle limite la progression des recettes fiscales sans réduire automatiquement les dépenses publiques. Les prochaines décisions parlementaires seront donc observées avec attention par les agences de notation et les investisseurs. Pour les Français, les conséquences d’une nouvelle dégradation ne seraient pas nécessairement immédiates, mais une hausse durable du coût de la dette pourrait réduire les marges financières disponibles pour les services publics, les investissements et les politiques sociales. À quelques mois de la présidentielle, la question du redressement des comptes publics s’impose ainsi comme l’un des principaux défis économiques du pays.

Sources citées dans l’article Standard & Poor’s · Insee