Le 24 novembre, l'Union européenne a officialisé une journée de commémoration des victimes d'accidents du travail, célébrée chaque 8 août, en mémoire du drame du Bois du Cazier. Cette initiative vise à renforcer la sécurité au travail et à sensibiliser le public face aux risques professionnels persistants, malgré une baisse significative des accidents.

Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne ont officialisé mardi 24 novembre la création d’une journée européenne en mémoire des victimes d’accidents du travail. Elle sera célébrée chaque année le 8 août, à partir de 2027.

Cette date fait référence à la catastrophe minière du Bois du Cazier, survenue le 8 août 1956 à Marcinelle, en Belgique. Ce drame avait coûté la vie à 262 mineurs de douze nationalités différentes, dont 136 Italiens. Sept décennies après cette tragédie, les institutions européennes souhaitent inscrire la mémoire des travailleurs disparus dans une démarche commune de prévention des risques professionnels.

Cette journée vise également à sensibiliser les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics à la sécurité des travailleurs. Elle viendra compléter la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, organisée chaque année le 28 avril sous l’égide de l’Organisation internationale du travail.

Plus de 3 300 accidents du travail mortels en 2024

Malgré une diminution de plus de 70 % des accidents du travail et des décès associés en trente ans, l’Union européenne continue d’enregistrer un nombre important de victimes. En 2024, plus de 3 300 accidents mortels et près de 2,8 millions d’accidents non mortels ont été recensés. Les maladies professionnelles seraient également responsables de plus de 170 000 décès chaque année.

Les institutions européennes entendent poursuivre leur objectif de réduction des risques professionnels à travers la formation, le dialogue social et le renforcement des inspections du travail. Le Parlement européen a notamment demandé une meilleure prise en compte des dangers liés aux fortes chaleurs et aux nouvelles technologies. La première commémoration européenne se tiendra le 8 août 2027.