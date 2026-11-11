L'avènement de l'intelligence artificielle modifie le paysage professionnel, mais certaines professions demeurent résistantes à cette transformation. Les plombiers, infirmiers et électriciens, en raison de leur besoin de présence physique et de compétences relationnelles, seront indispensables. Ces métiers bénéficieront d'outils technologiques tout en conservant un rôle essentiel sur le terrain.

L’intelligence artificielle transforme progressivement le monde du travail. Rédaction, comptabilité, traduction ou programmation : de nombreuses professions voient déjà certaines de leurs tâches automatisées. Mais tous les métiers ne sont pas exposés de la même manière. Ceux qui nécessitent une présence physique, une grande capacité d’adaptation ou une relation humaine directe pourraient être parmi les plus difficiles à remplacer. Voici trois professions qui devraient conserver une place essentielle dans les prochaines décennies.

1. Plombier : un métier manuel difficile à automatiser

Le métier de plombier figure parmi les professions relativement peu exposées à une automatisation complète par l’intelligence artificielle. Installer une canalisation, réparer une fuite ou remplacer un équipement sanitaire nécessite des interventions physiques dans des environnements très différents. Chaque logement possède ses propres caractéristiques, et les professionnels doivent régulièrement faire face à des situations imprévues. Contrairement à certaines tâches administratives réalisables sur ordinateur, ces interventions exigent une présence sur place, des gestes précis et une capacité à adapter les solutions techniques aux contraintes du bâtiment. Les robots pourraient un jour assister les artisans, mais leur déploiement à grande échelle reste complexe et coûteux.

L’intelligence artificielle pourrait néanmoins transformer les méthodes de travail des plombiers. Des logiciels sont déjà capables de faciliter l’établissement des devis, la gestion des rendez-vous ou l’identification de certaines pannes. Les outils de diagnostic connectés peuvent également contribuer à détecter des anomalies dans les installations. Ces technologies devraient surtout servir d’assistance aux professionnels plutôt que de les remplacer entièrement. Avec les besoins de rénovation énergétique, l’entretien des logements et la modernisation des équipements, les compétences manuelles et techniques devraient continuer à être recherchées.

2. Infirmier : une profession fondée sur les soins et la relation humaine

Le métier d’infirmier repose sur des compétences que l’intelligence artificielle ne peut pas reproduire intégralement. Au-delà des actes médicaux, les professionnels accompagnent les patients, surveillent leur état de santé et interviennent dans des situations parfois urgentes. Ils doivent interpréter des signes cliniques, adapter leurs gestes et communiquer avec des personnes fragilisées par la maladie. L’écoute, la confiance et la capacité à rassurer occupent également une place importante dans leur travail. Ces dimensions relationnelles rendent particulièrement difficile le remplacement complet des infirmiers par des systèmes automatisés, même si les technologies médicales progressent rapidement.

Dans les établissements de santé, l’intelligence artificielle pourrait toutefois devenir un outil quotidien. Elle peut contribuer à analyser certaines données médicales, faciliter le suivi des patients et réduire le temps consacré aux tâches administratives. Des dispositifs automatisés pourraient également aider à surveiller les constantes vitales ou à organiser les soins. Mais les décisions cliniques, les interventions physiques et l’accompagnement humain continueront de nécessiter des professionnels qualifiés. Le vieillissement de la population et l’augmentation des besoins de santé devraient également maintenir une forte demande pour les métiers infirmiers dans de nombreux pays.

3. Électricien : des compétences techniques indispensables sur le terrain

Les électriciens font également partie des professionnels dont les activités restent difficiles à automatiser entièrement. Leur travail consiste à installer, entretenir et réparer des réseaux électriques dans des bâtiments, des entreprises ou des infrastructures. Ces interventions nécessitent des connaissances techniques, mais aussi une capacité à évaluer les risques et à prendre des décisions directement sur le terrain. Une installation ancienne, une panne complexe ou un chantier présentant des contraintes particulières exigent souvent des adaptations impossibles à prévoir entièrement à distance. La sécurité constitue également un élément essentiel, car une erreur peut entraîner un incendie ou un accident grave.

L’évolution du secteur énergétique pourrait même renforcer l’importance de cette profession. Le développement des bornes de recharge pour véhicules électriques, des panneaux solaires, des pompes à chaleur et des bâtiments connectés entraîne de nouveaux besoins d’installation et de maintenance. L’intelligence artificielle pourra faciliter les diagnostics, améliorer la planification des interventions et assister les techniciens dans certaines opérations. Elle ne supprimera cependant pas la nécessité de professionnels capables de travailler physiquement sur les installations. Aucun métier n’est totalement à l’abri des transformations technologiques, mais les plombiers, les infirmiers et les électriciens disposent de compétences qui devraient rester difficiles à remplacer intégralement par l’IA.