BMW propose jusqu’à 650 000 euros à certains salariés pour quitter l’entreprise

BMW met en place un programme de départs volontaires visant à réduire ses effectifs de 8 000 postes d'ici 2027. Certains salariés pourraient recevoir jusqu'à 650 000 euros en fonction de leur ancienneté et de leur salaire. Cette mesure s'inscrit dans un plan de restructuration pour économiser un milliard d'euros par an à partir de 2028.

Des indemnités de départ qui peuvent dépasser 650 000 euros : BMW a choisi une méthode particulièrement coûteuse pour réduire ses effectifs sans recourir aux licenciements contraints. Le constructeur automobile allemand a lancé un vaste programme de départs volontaires visant à supprimer environ 8 000 postes dans le monde d’ici à la fin de l’année 2027. Certains salariés expérimentés pourraient bénéficier de compensations financières exceptionnelles en échange de leur départ. La somme de 650 000 euros ne constitue toutefois pas une indemnité généralisée. Elle correspond à des situations individuelles concernant notamment des collaborateurs disposant d’une importante ancienneté et d’une rémunération élevée. BMW n’a pas confirmé officiellement ces montants, mais le groupe assume sa volonté de diminuer ses coûts dans un secteur automobile européen soumis à une concurrence internationale particulièrement intense.

L’ampleur de l’intérêt suscité par cette opération aurait surpris la direction elle-même. À la mi-octobre, BMW a ouvert un portail interne permettant à environ 50 000 salariés de consulter une proposition d’indemnisation personnalisée. Le montant dépend notamment de l’âge, de l’ancienneté et du salaire de chaque collaborateur. Mais l’afflux de connexions aurait rapidement provoqué une saturation du système informatique, avant que l’entreprise ne suspende temporairement l’enregistrement de nouvelles candidatures afin de traiter les demandes reçues. Pour encourager les départs, le constructeur propose deux échéances : le 31 mars et le 31 octobre 2027. Les salariés acceptant de quitter l’entreprise dès mars pourraient bénéficier d’une prime supplémentaire, surnommée « Turbo Bonus ». Les indemnités peuvent être versées en une seule fois, de manière échelonnée ou être partiellement affectées à certains dispositifs de retraite et d’assurance. Des avantages complémentaires pourraient également être accordés à certains collaborateurs âgés de plus de 55 ans, notamment le maintien de réductions sur l’achat de véhicules.

Un plan d’économies d’un milliard d’euros par an dès 2028

Cette restructuration intervient dans un contexte difficile pour les constructeurs automobiles allemands. Confrontés à la montée en puissance des fabricants chinois, aux investissements nécessaires dans les véhicules électriques et à des marchés internationaux plus incertains, les industriels cherchent à réduire leurs coûts de fonctionnement. BMW espère économiser environ un milliard d’euros par an à partir de 2028 grâce à son programme de réorganisation. Les suppressions de postes devraient principalement concerner les fonctions administratives, les services de développement et certaines activités d’ingénierie. Les emplois directement liés à la production ne sont pas visés par ce dispositif de départs volontaires, selon les informations communiquées par le constructeur. Le plan a été élaboré en concertation avec les représentants du personnel, avec l’objectif affiché d’éviter les licenciements économiques imposés. BMW rejoint ainsi Volkswagen, Mercedes-Benz et d’autres industriels allemands qui ont engagé des programmes de réduction des effectifs pour adapter leur organisation aux transformations du secteur automobile.

Si les indemnités annoncées peuvent paraître particulièrement attractives, cette stratégie comporte également des risques pour le constructeur. Les salariés les plus expérimentés disposent souvent de compétences techniques, de connaissances internes et de réseaux professionnels difficiles à remplacer. Un programme reposant exclusivement sur le volontariat pourrait conduire au départ de collaborateurs que BMW aurait pourtant intérêt à conserver. À l’inverse, les personnes disposant de moins de possibilités de reconversion pourraient être moins enclines à accepter une proposition, même financièrement avantageuse. Le groupe devra donc trouver un équilibre entre ses objectifs d’économies et la préservation des compétences nécessaires au développement de ses futurs modèles. Pour les salariés, le choix représente également une décision importante : accepter une indemnité élevée peut offrir une sécurité financière temporaire, mais suppose de renoncer à un emploi et à ses perspectives d’évolution. Derrière les montants spectaculaires évoqués dans la presse allemande, le programme illustre surtout les mutations profondes de l’industrie automobile européenne, désormais contrainte de revoir ses coûts, son organisation et ses besoins en personnel pour rester compétitive sur le marché mondial.