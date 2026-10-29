ÉCONOMIE Emploi

Emploi : 30 400 demandeurs d’emploi supplémentaires au troisième trimestre, nouveau signal pour le gouvernement

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Emploi : 30 400 demandeurs d'emploi supplémentaires au troisième trimestre, nouveau signal pour le gouvernement
Emploi : 30 400 demandeurs d'emploi supplémentaires au troisième trimestre, nouveau signal pour le gouvernement

Le nombre de demandeurs d’emploi repart à la hausse en France. Selon les statistiques publiées ce mercredi 28 octobre par France Travail et la Dares, les inscrits en catégorie A, c’est-à-dire les personnes sans aucune activité professionnelle, ont augmenté de 0,9 % au troisième trimestre 2026. Cette progression représente 30 400 personnes supplémentaires et porte leur nombre à environ 3,3 millions. Les catégories A, B et C, qui regroupent également les demandeurs d’emploi exerçant une activité réduite, dépassent désormais 5,8 millions d’inscrits.

Ces chiffres interviennent dans un contexte économique et social particulièrement tendu. Le gouvernement de Sébastien Lecornu tente de répondre aux revendications sur le pouvoir d’achat et l’emploi, tandis que les discussions sur le budget 2027 restent difficiles. La progression des inscriptions à France Travail concerne aussi bien les personnes totalement privées d’activité que celles qui travaillent quelques heures tout en poursuivant leur recherche d’emploi. Pour l’ensemble des catégories A, B et C, la hausse atteint 0,8 % sur le trimestre.

Des statistiques à interpréter avec précaution

La Dares souligne toutefois que les évolutions du nombre d’inscrits restent affectées par les nouvelles règles d’enregistrement des bénéficiaires du revenu de solidarité active, mises en œuvre depuis 2025. Ces changements administratifs ont modifié le périmètre des personnes inscrites à France Travail et compliquent les comparaisons avec les périodes précédentes.

Une fois corrigés les effets de ces modifications, la progression des demandeurs d’emploi de catégorie A est estimée à 0,6 %, contre 0,9 % dans les données brutes publiées. La hausse demeure donc présente, mais son ampleur est moins importante lorsque les effets administratifs sont neutralisés.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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