Belgique : GSK annonce jusqu’à 1 217 suppressions d’emplois, les syndicats dénoncent un plan social massif

GSK prévoit jusqu'à 1 217 suppressions d'emplois en Belgique dans le cadre d'une restructuration majeure de ses activités, principalement sur les sites de Wavre, Rixensart et Gembloux. Les syndicats réagissent en dénonçant un plan social brutal, alors que GSK justifie sa décision par des besoins de réduction des coûts et de modernisation.

Le géant pharmaceutique britannique GSK prépare une restructuration majeure de ses activités en Belgique, où jusqu’à 1 217 emplois pourraient être supprimés. L’annonce a été faite mercredi 14 octobre 2026 lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire organisé sur le site de Wavre, dans le Brabant wallon. Le projet concerne les implantations de Wavre, Rixensart et Gembloux, qui occupent une place importante dans la recherche, le développement et la production de vaccins du groupe. La direction justifie cette réorganisation par la nécessité de réduire ses coûts, de moderniser ses activités et de concentrer ses investissements sur les médicaments et vaccins jugés les plus prometteurs. Une décision qui provoque une vive inquiétude parmi les salariés et les organisations syndicales.

Sur les 1 217 postes menacés, 735 concernent des cadres et 482 des employés. Les ouvriers ne sont pas directement visés par les suppressions annoncées. Au total, le projet pourrait affecter près de 15 % des effectifs belges de GSK, qui compte plus de 8 000 salariés dans le pays. Les fonctions concernées se répartissent entre la recherche et développement, certaines activités de production et les services de support. Pour les représentants du personnel, l’ampleur de cette restructuration constitue un choc dans un secteur longtemps considéré comme un pilier de l’industrie wallonne.

Trois sites stratégiques concernés par la restructuration

La Belgique occupe une place centrale dans l’organisation mondiale de GSK, particulièrement dans le domaine des vaccins. Le site de Wavre accueille d’importantes installations industrielles ainsi que le siège des activités vaccinales du groupe. Celui de Rixensart constitue un centre historique de recherche et développement, tandis que Gembloux participe notamment aux activités logistiques et à la distribution des produits. Ces implantations ont contribué à faire de la Wallonie l’un des principaux pôles européens de l’industrie biopharmaceutique.

La restructuration pourrait modifier l’organisation de ces activités, sans signifier pour autant la fermeture complète des établissements concernés. GSK affirme vouloir maintenir une présence industrielle importante en Belgique et continuer à y produire la majorité de ses vaccins. Le laboratoire assure également que le pays restera un centre majeur de ses opérations européennes. Mais cette volonté affichée ne suffit pas à rassurer les salariés, qui redoutent une réduction durable des capacités de recherche et des compétences locales.

Un programme mondial de 1,9 milliard de livres d’économies

Le projet belge s’inscrit dans une stratégie de réduction des coûts engagée à l’échelle internationale. En juillet dernier, le directeur général de GSK, Luke Miels, avait présenté un programme visant à réaliser 1,9 milliard de livres sterling d’économies annuelles d’ici 2029, soit environ 2,5 milliards de dollars. L’objectif consiste à améliorer la rentabilité du groupe et à dégager des ressources supplémentaires pour financer le développement de nouveaux médicaments et vaccins.

Cette transformation intervient alors que l’industrie pharmaceutique fait face à plusieurs défis. Les laboratoires doivent financer des programmes de recherche particulièrement coûteux, tout en anticipant l’expiration de certains brevets qui protègent leurs produits les plus rentables. GSK doit notamment préparer l’évolution de son portefeuille de traitements contre le VIH, alors que le dolutégravir, l’une de ses principales molécules, fait face à la perspective d’une concurrence accrue. La direction entend donc concentrer davantage ses investissements sur les projets présentant les meilleures perspectives commerciales et thérapeutiques.

L’automatisation et les outils numériques au cœur de la réorganisation

GSK souhaite également simplifier ses processus de recherche, de fabrication et de gestion. Le groupe prévoit de recourir davantage aux technologies numériques et à l’automatisation afin d’améliorer son efficacité industrielle. Dans les laboratoires comme dans les usines, ces outils peuvent permettre de réduire certaines tâches répétitives, de faciliter le traitement des données et d’accélérer les opérations de contrôle.

L’évolution contribue cependant à modifier les besoins en personnel. Certaines fonctions administratives ou techniques pourraient être réorganisées, tandis que d’autres métiers nécessiteront de nouvelles compétences. Le laboratoire affirme vouloir adapter ses capacités de production à l’évolution de la demande, notamment pour certains vaccins commercialisés depuis plusieurs années. En parallèle, il souhaite privilégier des programmes de recherche jugés prioritaires, parmi lesquels figure le développement d’un vaccin contre la grippe utilisant la technologie de l’ARN messager.

Les syndicats dénoncent une décision brutale

L’annonce a suscité une réaction particulièrement vive des organisations syndicales. La FGTB a dénoncé un véritable « bain de sang social », estimant que la restructuration menace une part considérable des emplois qualifiés de l’entreprise. Les représentants des travailleurs contestent également les conditions dans lesquelles le projet leur a été présenté. Ils regrettent notamment que les salariés soient confrontés à une annonce d’une telle ampleur alors que le groupe continue de réaliser des bénéfices importants.

Le SETCa s’interroge également sur la justification économique des suppressions d’emplois, compte tenu des aides publiques dont bénéficie le secteur pharmaceutique en Belgique. Les syndicats souhaitent connaître précisément les activités qui seront réduites, les conséquences sur les équipes de recherche et les éventuels transferts de fonctions vers d’autres pays. Ils demandent surtout que des solutions alternatives soient examinées avant toute décision définitive concernant les licenciements.

Le mouvement de contestation s’est rapidement organisé. Des actions syndicales et des blocages ont été annoncés sur les sites de Wavre et de Rixensart à partir du jeudi 15 octobre. Les représentants du personnel entendent utiliser ces mobilisations pour obtenir des garanties sur l’avenir des activités et sur les conditions d’accompagnement des salariés concernés.

Une procédure de licenciement collectif désormais engagée

La direction a officiellement enclenché la procédure dite « Renault », prévue par la législation belge en cas de licenciement collectif. Ce dispositif impose une phase d’information et de consultation des représentants des travailleurs avant que l’entreprise puisse mettre en œuvre son projet. Il doit notamment permettre aux syndicats d’examiner les motifs économiques avancés, de poser leurs questions et de proposer des mesures destinées à éviter ou à limiter les suppressions d’emplois.

Les 1 217 postes évoqués correspondent donc à un maximum envisagé et non à un nombre de licenciements déjà définitivement actés. Les discussions pourraient conduire à des aménagements du projet. GSK n’exclut notamment pas des reclassements internes ou des dispositifs de départ permettant de réduire les conséquences sociales. Les modalités précises devront être négociées avec les représentants du personnel au cours des prochaines semaines.

La procédure constitue une étape déterminante pour les salariés. Elle doit leur permettre d’obtenir davantage d’informations sur les métiers concernés, le calendrier de la restructuration et les mesures d’accompagnement éventuellement proposées. Pour les syndicats, l’enjeu sera de préserver le plus grand nombre possible d’emplois et de garantir des conditions satisfaisantes aux personnes qui ne pourraient pas être maintenues dans l’entreprise.

Un nouveau coup dur pour l’industrie pharmaceutique européenne

Le projet de GSK intervient dans un contexte de transformation profonde de l’industrie pharmaceutique européenne. En Allemagne, le laboratoire avait récemment annoncé la fermeture prévue d’une usine de vaccins à Dresde, avec plusieurs centaines d’emplois concernés. Cette décision avait notamment été justifiée par la baisse de la demande pour certains vaccins antigrippaux produits selon des méthodes traditionnelles.

Les grands groupes pharmaceutiques cherchent désormais à adapter leurs installations industrielles à des technologies plus récentes et à des marchés en évolution rapide. Cette réorganisation peut s’accompagner d’investissements dans de nouveaux traitements, mais aussi d’une réduction de certaines capacités historiques. Pour les territoires accueillant ces établissements, les conséquences dépassent les seuls emplois directement menacés. Les laboratoires travaillent avec des fournisseurs, des entreprises de services, des universités et des centres de recherche qui dépendent en partie de leur activité.

En Wallonie, la présence de GSK représente un atout économique majeur. Le groupe participe à l’attractivité de la région et à la constitution d’un écosystème spécialisé dans les sciences de la vie. Une réduction importante de ses effectifs pourrait donc affecter la dynamique locale de l’emploi, particulièrement dans les métiers hautement qualifiés.

GSK affirme vouloir conserver un rôle majeur en Belgique

Malgré l’ampleur du projet, la direction du laboratoire insiste sur sa volonté de poursuivre ses activités belges. GSK assure que le pays conservera une place centrale dans son organisation industrielle et qu’il restera son principal site de production de vaccins. L’entreprise entend également maintenir ses collaborations avec les universités et les centres de recherche belges, tout en concentrant ses moyens sur les projets scientifiques considérés comme prioritaires.

Une stratégie révèle néanmoins les contradictions auxquelles sont confrontés les grands laboratoires. Ils doivent investir massivement dans l’innovation pour assurer leur croissance future, tout en cherchant à maîtriser les coûts de leurs activités existantes. Les restructurations deviennent ainsi un instrument de transformation industrielle, mais elles exposent les entreprises à des tensions sociales importantes.

Pour GSK, les prochaines semaines seront décisives. La direction devra convaincre les représentants du personnel de la nécessité de sa réorganisation et examiner les possibilités de réduire le nombre de licenciements. Les autorités belges et wallonnes suivront également les discussions, compte tenu de l’importance du groupe pour l’emploi et la recherche.

Avec jusqu’à 1 217 postes menacés, cette restructuration constitue l’une des annonces sociales les plus importantes de l’année en Belgique. Elle soulève une question essentielle pour l’avenir industriel du pays : comment préserver les emplois et les compétences scientifiques tout en accompagnant les transformations technologiques et économiques de l’industrie pharmaceutique ? La réponse dépendra désormais du dialogue entre GSK, les syndicats et les pouvoirs publics, ainsi que des investissements que le groupe choisira de maintenir sur ses sites belges.