Boeing prévoit de réduire de 5 % les effectifs de sa division d'avions commerciaux, soit environ 2 500 postes, face à des difficultés de production malgré un carnet de commandes record. Cette restructuration vise à adapter les ressources humaines aux ralentissements de fabrication, tout en posant des défis pour le recrutement futur des compétences nécessaires.

Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé lundi 9 novembre 2026 une réduction de 5 % des effectifs de sa division Boeing Commercial Airplanes. Cette décision pourrait concerner environ 2 500 postes, alors que le groupe peine à augmenter ses cadences de production malgré un carnet de commandes particulièrement important.

Boeing engage une nouvelle phase de restructuration de ses activités industrielles. Dans un message adressé aux salariés lundi, Stephanie Pope, présidente de Boeing Commercial Airplanes, a annoncé une diminution des effectifs de sa division, qui employait environ 50 500 personnes à la fin de l’année 2025. La réduction devrait s’effectuer par une combinaison de départs naturels et de licenciements, avec de premières notifications susceptibles d’être envoyées dès le mois de décembre. La direction explique cette décision par la nécessité d’adapter ses ressources humaines au ralentissement du rythme d’augmentation de la production d’avions commerciaux.

Le groupe américain rencontre toujours des difficultés pour stabiliser ses chaînes d’assemblage et coordonner ses nombreux sous-traitants. Boeing souhaitait notamment accélérer la fabrication du 737 MAX, mais plusieurs contraintes industrielles ont entraîné un report de ses objectifs. Les difficultés concernent également le programme 787 Dreamliner, dont les cadences restent inférieures aux ambitions initiales. Dans ce contexte, Boeing préfère ralentir temporairement certaines étapes de son développement industriel plutôt que de poursuivre une augmentation de la production jugée difficile à maîtriser.

Un carnet de commandes record, mais des avions difficiles à livrer

Cette annonce peut paraître paradoxale au regard de la demande mondiale de transport aérien. Boeing disposait à la fin du troisième trimestre d’un carnet de commandes supérieur à 6 300 avions, représentant une valeur d’environ 612 milliards de dollars. Les compagnies aériennes continuent de commander de nouveaux appareils afin de renouveler leurs flottes et d’accompagner la croissance du trafic. Pourtant, ces commandes ne se transforment pas immédiatement en livraisons et en recettes. Le constructeur doit disposer de pièces, de personnels qualifiés et de chaînes de production suffisamment fiables pour assembler les avions dans les délais prévus.

La situation actuelle s’inscrit dans une période de difficultés prolongées pour Boeing, notamment après les crises de sécurité et les problèmes de qualité industrielle qui ont affecté plusieurs programmes. Le groupe cherche à restaurer la confiance de ses clients et des autorités aéronautiques, tout en améliorant ses performances financières. La réduction des effectifs pourrait permettre d’ajuster ses coûts à court terme, mais elle soulève également des interrogations sur sa capacité à recruter et à conserver les compétences nécessaires lorsque la production repartira. Boeing devra donc trouver un équilibre délicat entre restructuration, sécurité et relance industrielle.