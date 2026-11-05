Les faux CV suscitent des inquiétudes croissantes sur le marché du travail, avec des candidats exagérant leurs qualifications et expériences. Bien que ces mensonges puissent initialement sembler inoffensifs, ils peuvent entraîner des licenciements, des poursuites pénales et soulèvent des problématiques de confiance et de sécurité pour les entreprises.

Diplômes inventés, expériences professionnelles exagérées, compétences linguistiques surestimées ou dates d’emploi modifiées : les faux CV restent une réalité du marché du travail. Si certains candidats cherchent à améliorer leurs chances d’être recrutés, ces arrangements avec la vérité peuvent entraîner un licenciement et, dans les situations les plus graves, des poursuites pénales. Les employeurs disposent également de moyens de plus en plus nombreux pour vérifier les parcours professionnels.

Sur un marché de l’emploi où les candidats doivent parfois répondre à des dizaines d’offres avant de décrocher un entretien, la tentation d’embellir son curriculum vitae peut être forte. Certains choisissent de prolonger artificiellement une expérience professionnelle, de transformer un stage en contrat salarié ou de mentionner un diplôme qu’ils n’ont jamais obtenu. D’autres préfèrent modifier l’intitulé de leurs anciennes fonctions pour laisser croire qu’ils occupaient un poste à responsabilités. Ces pratiques, qui peuvent sembler anodines à leurs auteurs, soulèvent pourtant des questions de confiance et de loyauté dans les relations professionnelles.

Selon une enquête d’Udemy relayée par plusieurs médias spécialisés, environ un Français sur dix reconnaîtrait avoir déjà falsifié son CV. D’autres études, reposant sur des méthodologies différentes, évoquent des proportions plus importantes lorsqu’elles incluent les simples exagérations ou les présentations trompeuses. Ces chiffres doivent donc être interprétés avec prudence. Ils illustrent néanmoins un phénomène bien identifié par les recruteurs : la frontière entre la valorisation légitime d’un parcours et la présentation volontairement mensongère d’une candidature peut parfois devenir difficile à distinguer.

Diplômes inventés et expériences exagérées : les mensonges les plus fréquents

Les falsifications concernent principalement les qualifications et les expériences professionnelles. Un candidat peut ainsi prétendre être titulaire d’un master alors qu’il n’a validé qu’une licence, présenter une formation inachevée comme un diplôme obtenu ou inventer un passage dans une entreprise réputée. D’autres manipulations portent sur la durée des contrats, notamment pour masquer une période d’inactivité. Les compétences linguistiques constituent également un terrain propice aux exagérations : annoncer un anglais courant alors que l’on maîtrise difficilement une conversation professionnelle peut rapidement devenir problématique lors d’un entretien ou d’une prise de poste.

Ces pratiques peuvent avoir des conséquences directes sur le fonctionnement des entreprises. Un salarié recruté sur la base de compétences qu’il ne possède pas risque de rencontrer des difficultés pour accomplir ses missions. Dans certains secteurs, notamment la santé, l’ingénierie ou les activités financières, une qualification mensongère peut également créer des risques pour les clients, les patients ou les collègues. Pour les recruteurs, la question ne se limite donc pas à la sincérité du candidat : elle concerne aussi la sécurité, la qualité du travail et la responsabilité de l’employeur.

Un licenciement possible, mais pas automatique

En France, le Code du travail impose aux candidats de répondre de bonne foi aux demandes d’informations ayant un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé. Selon le site officiel Service-Public, la présence d’informations volontairement mensongères sur un CV peut justifier un licenciement pour faute, éventuellement grave. La sanction dépend toutefois des circonstances. Une simple imprécision sur l’intitulé d’une fonction ou une présentation maladroite d’une expérience ne suffit pas nécessairement à établir une fraude. Les juges examinent notamment le caractère intentionnel du mensonge et son importance dans la décision de recrutement.

La jurisprudence fournit plusieurs exemples de sanctions confirmées. En juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a validé le licenciement, pendant sa période d’essai, d’une agente contractuelle qui avait présenté de manière trompeuse la durée de ses précédentes fonctions auprès des services du Premier ministre. Son CV suggérait une expérience continue entre 2019 et 2021, alors qu’elle n’avait travaillé qu’une partie de cette période. La juridiction a considéré que ces informations avaient provoqué une rupture de confiance, particulièrement importante pour un poste donnant accès à des données financières.

Jusqu’à trois ans de prison en cas de faux et usage de faux

Les conséquences peuvent être encore plus lourdes lorsqu’un candidat fabrique ou utilise de faux documents. En droit français, le délit de faux et usage de faux est, dans sa forme générale, passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Cette qualification suppose toutefois que les conditions légales soient réunies : toute exagération sur un CV ne constitue pas automatiquement une infraction pénale. En revanche, produire un faux diplôme, falsifier une attestation ou modifier un document officiel peut exposer son auteur à des poursuites. Les sanctions peuvent être aggravées selon la nature du document et les circonstances de l’infraction.

Une décision rendue en mai 2025 par la cour administrative d’appel de Bordeaux illustre ces risques. Un agent territorial avait affirmé sur son CV avoir été matelot de deuxième classe dans la Marine nationale et produit un faux certificat militaire. Il avait été condamné pénalement à une amende de 2 000 euros et à une privation de son droit d’éligibilité pendant deux ans. La justice administrative a également confirmé la proportionnalité de son exclusion définitive du service. Pour les magistrats, la fabrication et l’utilisation de ces documents constituaient un manquement grave aux obligations de probité et de loyauté.

Les entreprises renforcent la vérification des candidatures

Face à ces pratiques, les employeurs peuvent contrôler les diplômes, demander des justificatifs et vérifier certaines expériences professionnelles auprès d’anciens employeurs, dans le respect des règles applicables au recrutement et à la protection des données personnelles. Les informations recueillies doivent présenter un lien direct avec le poste proposé. Le développement des outils numériques facilite certaines vérifications, mais ne dispense pas les recruteurs de respecter la vie privée des candidats. Les entreprises doivent également éviter les contrôles disproportionnés ou discriminatoires.

Les autorités françaises considèrent désormais la fraude au recrutement comme un enjeu qui dépasse la simple gestion des ressources humaines. Dans une note consacrée aux fraudes au CV, la Direction générale de la sécurité intérieure souligne les risques liés à l’accès d’une personne recrutée à des informations stratégiques ou confidentielles. Un faux parcours peut ainsi servir à obtenir un poste sensible et faciliter certaines formes de captation d’informations. Pour les candidats, la meilleure stratégie reste donc de présenter honnêtement leurs compétences, y compris lorsqu’un parcours comporte des interruptions ou des reconversions. Un CV peut être valorisé sans être falsifié, tandis qu’un mensonge découvert plusieurs années après une embauche peut remettre en cause une carrière entière.