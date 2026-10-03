Auchan : près de 2 400 suppressions de postes confirmées après la décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État confirme le plan de sauvegarde de l’emploi d’Auchan, entraînant la suppression de 2 389 postes. Malgré des contestations judiciaires, la décision permet au groupe de poursuivre sa restructuration face à la concurrence, tandis que le dialogue social demeure tendu entre syndicats opposés et signataires.

Le Conseil d’État a validé vendredi le plan de sauvegarde de l’emploi d’Auchan Retail France, mettant fin à plusieurs mois de bataille judiciaire autour de la restructuration engagée par le distributeur. Le PSE prévoit la suppression de 2 389 postes pour motif économique au sein de plusieurs entités du groupe. L’accord collectif majoritaire avait été validé par la DREETS des Hauts-de-France le 29 avril 2025, après plusieurs mois de négociations et de consultations des représentants du personnel.

Le tribunal administratif de Lille avait pourtant annulé cette validation en septembre 2025. Il avait notamment estimé que l’accord aurait dû être signé au niveau de chacune des sociétés concernées et non par des représentants syndicaux au niveau du groupe. Un autre point de contestation portait sur le périmètre des informations économiques transmises aux comités sociaux et économiques. La cour administrative d’appel de Douai avait ensuite confirmé l’invalidation, avant le pourvoi d’Auchan devant le Conseil d’État.

Une restructuration désormais sécurisée juridiquement

La plus haute juridiction administrative a finalement écarté les motifs retenus par les juridictions précédentes. La décision permet à Auchan de poursuivre l’application du PSE, alors que le groupe affirme qu’une partie importante des salariés concernés a déjà trouvé une solution, notamment par reclassement, préretraite, reconversion ou création d’entreprise. La validation d’un PSE ne signifie toutefois pas que le juge administratif se prononce sur le bien-fondé économique des licenciements eux-mêmes, ce contrôle pouvant relever d’autres procédures.

La décision intervient dans un contexte de transformation profonde du modèle d’Auchan en France. Le groupe cherche depuis plusieurs années à réduire ses coûts, réorganiser son parc de magasins et adapter son fonctionnement face à la concurrence accrue dans la grande distribution. Pour les organisations syndicales opposées au plan, la bataille sociale reste néanmoins ouverte, tandis que les syndicats signataires mettent en avant les mesures d’accompagnement négociées pour les salariés concernés.