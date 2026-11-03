Virgin Media O2 annonce la suppression de 4 000 emplois dans le cadre d'un plan de réduction des coûts visant à économiser 800 millions de livres d'ici 2029. Confronté à une dette de 22 milliards de livres et à une concurrence intense, l'opérateur accentuera également l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer son efficacité.

L’opérateur britannique de télécommunications Virgin Media O2 a annoncé ce mardi 3 novembre 2026 un vaste plan de réduction de ses coûts, qui devrait entraîner plusieurs milliers de suppressions d’emplois. Confronté à une dette d’environ 22 milliards de livres sterling et à une concurrence intense, le groupe entend économiser 800 millions de livres par an d’ici 2029. Une restructuration majeure qui pourrait concerner jusqu’à un quart de ses effectifs.

Le secteur britannique des télécommunications s’apprête à connaître une nouvelle vague de suppressions d’emplois. Virgin Media O2, entreprise née en 2021 du rapprochement entre Virgin Media et O2, a confirmé un important programme de restructuration destiné à améliorer sa rentabilité. Détenu conjointement par les groupes Liberty Global et Telefónica, l’opérateur emploie environ 16 000 personnes au Royaume-Uni. Selon les informations de Sky News, jusqu’à 4 000 postes pourraient être concernés, même si la direction n’a pas encore communiqué de chiffre définitif. Le plan prévoit notamment une réduction de 300 millions de livres des dépenses annuelles de personnel, soit environ 30 % de la masse salariale actuelle sur deux ans. Les fonctions administratives, les services internes et les postes sans contact direct avec la clientèle devraient être les plus touchés. Les suppressions envisagées restent soumises aux procédures de consultation.

Cette restructuration intervient alors que Virgin Media O2 traverse une période financière difficile. L’entreprise supporte une dette estimée à 22 milliards de livres sterling, dans un marché britannique du haut débit marqué par une concurrence particulièrement agressive. Les opérateurs multiplient les offres promotionnelles pour attirer ou conserver leurs abonnés, tandis que les investissements nécessaires au développement des réseaux restent considérables. Les derniers résultats trimestriels du groupe illustrent ces difficultés : Virgin Media O2 a perdu 23 300 abonnés à ses services internet fixes et 7 800 clients mobiles grand public au cours du trimestre achevé fin septembre. Face à cette situation, la direction souhaite réaliser environ 800 millions de livres d’économies annuelles à l’horizon 2029, dont 400 millions dès 2027. La réduction des effectifs s’accompagnera d’une diminution du recours aux prestataires extérieurs et d’une renégociation de certains contrats fournisseurs.

Intelligence artificielle et investissements réduits : une transformation profonde

Le plan présenté par le directeur général Lutz Schüler dépasse la seule question de l’emploi. Virgin Media O2 entend accélérer l’utilisation de l’intelligence artificielle dans plusieurs activités, notamment la relation client, la planification des réseaux et la gestion des incidents techniques. L’objectif affiché est d’automatiser certaines tâches, de simplifier l’organisation et de réduire les coûts de fonctionnement. Cette stratégie s’accompagne d’une révision des investissements dans les infrastructures. L’opérateur prévoit notamment de suspendre les nouvelles opérations de conversion de son réseau vers la fibre optique intégrale, au-delà des engagements déjà pris auprès de ses partenaires. Il privilégiera des améliorations moins coûteuses de son réseau existant, avec l’ambition de proposer des débits atteignant 2 gigabits par seconde sur une grande partie des zones concernées dès 2027.

La direction assure que cette transformation est nécessaire pour assurer la compétitivité de l’entreprise. Lutz Schüler reconnaît néanmoins que les décisions annoncées seront difficiles pour les salariés concernés. Les représentants syndicaux devront être consultés au fur et à mesure de la définition des suppressions de postes. Le groupe prévoit par ailleurs environ 250 millions de livres de charges liées à sa restructuration. Cette annonce s’inscrit dans une tendance plus large du marché britannique, où plusieurs opérateurs cherchent à réduire leurs dépenses tout en finançant le développement de la 5G et des infrastructures numériques. Pour Virgin Media O2, l’enjeu consiste désormais à retrouver une croissance commerciale suffisante pour alléger progressivement son endettement. Mais la réduction des effectifs et le recours accru à l’automatisation posent également la question de l’évolution des métiers dans un secteur confronté à une transformation technologique rapide.