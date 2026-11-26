Poundland, enseigne britannique de magasins discount, est placée sous administration judiciaire, menaçant 11 000 emplois. Les négociations pour un rachat échouent malgré l'intérêt de plusieurs investisseurs, laissant la chaîne dans une situation financière précaire avec un potentiel démantèlement imminent. Les magasins continuent d'opérer pendant la procédure.

La chaîne britannique de magasins à bas prix Poundland a été placée sous administration judiciaire mercredi 25 novembre, après l’échec des négociations visant à trouver un repreneur. Quelque 11 000 emplois sont désormais menacés, tandis que les magasins restent ouverts dans l’attente d’une solution.

Le groupe américain Gordon Brothers, propriétaire de Poundland depuis 2025, n’est pas parvenu à conclure un accord avec les différents investisseurs intéressés par le rachat de l’enseigne. Dans un message adressé aux salariés, le directeur général de Poundland, Barry Williams, a expliqué que le conseil d’administration n’avait plus d’autre choix que d’engager cette procédure. Selon lui, Gordon Brothers avait supprimé les facilités de crédit et l’accès aux comptes bancaires de l’entreprise dès le 27 octobre, compromettant la poursuite de ses activités.

Le cabinet AlixPartners, désigné comme administrateur judiciaire, doit désormais examiner les différentes possibilités de cession de l’entreprise et de ses actifs. Les quelque 600 magasins de l’enseigne ainsi que ses centres de distribution continueront de fonctionner pendant la procédure. Un démantèlement du réseau apparaît toutefois possible, avec la vente de certains points de vente à des enseignes concurrentes.

Le propriétaire américain sous le feu des critiques

La gestion de Poundland par Gordon Brothers suscite de nombreuses interrogations. Le fonds d’investissement, spécialisé dans la restructuration d’entreprises en difficulté, est accusé par ses détracteurs de vouloir tirer profit de la vente séparée des magasins et des stocks. Des accusations que le groupe américain conteste, affirmant avoir prêté l’équivalent de 96,9 millions d’euros à l’enseigne en un an pour tenter d’éviter son insolvabilité. Le député travailliste Liam Byrne a annoncé que Gordon Brothers serait de nouveau convoqué devant une commission parlementaire afin de s’expliquer sur sa gestion du dossier.

Les négociations ont notamment achoppé sur le remboursement d’un prêt d’actionnaires équivalant à 34,2 millions d’euros, dont 25,7 millions étaient dus à Gordon Brothers et 8,6 millions à l’ancien propriétaire Pepco. Plusieurs investisseurs, parmi lesquels l’irlandais Martin Property Group, le britannique Xyra Group et l’allemand Zachert Private Equity, ont tenté de reprendre l’entreprise, sans parvenir à un accord. La situation financière de Poundland s’est considérablement dégradée ces dernières semaines, les restrictions de trésorerie empêchant le renouvellement suffisant des stocks à l’approche des fêtes de Noël, une période cruciale pour le commerce britannique.