Qantas annonce la suppression de 850 emplois d'ici mi-2027 dans le cadre d'une restructuration visant à moderniser ses systèmes informatiques et à intégrer l'intelligence artificielle. Cette décision suscite des inquiétudes parmi les employés et syndicats, les amenant à interroger l'impact de l'automatisation sur l'emploi et les conditions de travail.

La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé ce mardi 10 novembre 2026 un vaste programme de restructuration qui prévoit la suppression de 850 emplois à partir de la mi-2027. Le transporteur souhaite moderniser ses systèmes informatiques et développer l’utilisation de l’intelligence artificielle, tout en transférant certaines activités vers l’Inde. Cette décision suscite des inquiétudes parmi les salariés et les organisations syndicales, alors que les conséquences de l’automatisation sur l’emploi deviennent un enjeu majeur pour les grandes entreprises internationales.

Qantas engage une nouvelle transformation de son organisation interne. La principale compagnie aérienne australienne prévoit de supprimer environ 850 postes dans le cadre d’une réorganisation portant notamment sur ses fonctions administratives et ses systèmes informatiques. Les premières suppressions devraient intervenir à partir du milieu de l’année 2027. Plusieurs services sont concernés, notamment les finances, les achats, les ressources humaines et le marketing. La compagnie explique vouloir adapter son fonctionnement à l’évolution rapide des technologies numériques et de l’intelligence artificielle. Sa directrice générale, Vanessa Hudson, reconnaît que cette décision représente une mauvaise nouvelle pour les salariés concernés, tout en affirmant que la transformation technologique impose une adaptation profonde des méthodes de travail.

Le groupe a également conclu un accord pluriannuel avec le cabinet de conseil Accenture afin de moderniser ses systèmes, ses processus internes et la gestion de ses données. Cette collaboration doit notamment conduire au transfert de certaines activités vers les équipes du prestataire implantées en Inde. Le nombre exact de postes concernés par ces délocalisations n’a pas encore été précisé. Pour Qantas, l’objectif consiste à simplifier son organisation, à améliorer son efficacité et à développer de nouveaux outils numériques. L’intelligence artificielle pourrait notamment être utilisée pour automatiser certaines opérations administratives, analyser des données et faciliter la gestion des processus internes. Toutefois, les suppressions d’emplois annoncées ne peuvent pas être attribuées exclusivement à l’IA, puisqu’elles s’inscrivent également dans une stratégie de sous-traitance et de réorganisation des services.

L’intelligence artificielle transforme les métiers administratifs

L’annonce de Qantas illustre les changements que connaissent actuellement de nombreuses grandes entreprises. Après avoir principalement concerné les activités industrielles, l’automatisation touche désormais davantage les fonctions de bureau. Les logiciels utilisant l’intelligence artificielle peuvent effectuer certaines tâches répétitives, traiter de grandes quantités d’informations et assister les salariés dans leurs activités quotidiennes. Les entreprises y voient un moyen de réduire leurs coûts et d’améliorer leur productivité. Mais cette évolution pose également la question de l’avenir des métiers administratifs, particulièrement lorsque les nouvelles technologies permettent de diminuer les effectifs nécessaires à certaines opérations. Les transformations peuvent aussi entraîner une modification des compétences recherchées et rendre indispensables de nouvelles formations.

Les syndicats australiens ont exprimé leurs inquiétudes face au projet de restructuration. Ils reprochent notamment à la compagnie de transférer des emplois à l’étranger alors que les salariés ont déjà accompagné plusieurs transformations de l’entreprise. La question de la délocalisation apparaît particulièrement sensible, car elle associe les conséquences de l’automatisation à une recherche de réduction des coûts salariaux. Qantas assure qu’elle consultera les représentants du personnel avant de prendre les décisions définitives concernant les postes concernés. Les discussions devront notamment porter sur les possibilités de reclassement, les conditions de départ et les dispositifs d’accompagnement. Pour les organisations syndicales, l’enjeu est de faire en sorte que les gains de productivité liés aux nouvelles technologies ne se traduisent pas uniquement par des suppressions d’emplois.

Une transformation qui dépasse le secteur aérien

Cette restructuration intervient alors que Qantas poursuit parallèlement le renouvellement de sa flotte. La compagnie prévoit d’intégrer de nouveaux appareils afin de moderniser ses opérations et d’améliorer ses performances commerciales. Selon les informations communiquées par le groupe, 31 avions supplémentaires doivent rejoindre sa flotte au cours du prochain exercice financier, après 17 livraisons lors du précédent. Cette modernisation représente un investissement important dans un secteur confronté aux fluctuations des prix du carburant, aux contraintes environnementales et à une concurrence internationale soutenue. Le transporteur cherche ainsi à transformer simultanément ses moyens de production, ses équipements et son organisation administrative.

L’annonce des 850 suppressions d’emplois dépasse toutefois le seul cas de Qantas. En Australie, d’autres grandes entreprises ont récemment présenté des projets de restructuration impliquant l’automatisation, la réorganisation de leurs services ou le transfert de certaines activités. Cette tendance alimente le débat sur la place de l’intelligence artificielle dans l’économie et sur la répartition des gains de productivité. Pour les entreprises, ces technologies représentent une opportunité d’améliorer leur compétitivité. Pour les salariés, elles peuvent aussi constituer une source d’incertitude professionnelle. Les prochaines négociations entre Qantas et les représentants du personnel permettront de mesurer les conséquences concrètes de cette transformation. Une question demeure : les investissements dans l’intelligence artificielle permettront-ils de créer suffisamment de nouvelles activités pour compenser les emplois appelés à disparaître ?