Volkswagen pourrait supprimer jusqu’à 100.000 emplois en Allemagne

Le constructeur automobile allemand Volkswagen envisagerait de supprimer jusqu’à 100.000 emplois en Allemagne d’ici à 2030, soit le double des 50.000 suppressions de postes déjà annoncées au printemps, selon des informations publiées par le magazine allemand Manager Magazin. Le groupe n’a pas confirmé ces informations, indiquant ne pas commenter des documents internes et confidentiels.

Un porte-parole de Volkswagen a toutefois reconnu que le constructeur traverse une profonde transformation de son modèle économique. Confronté à la hausse des coûts de l’énergie, à la concurrence croissante des constructeurs chinois, au ralentissement du marché des véhicules électriques et aux tensions commerciales avec les États-Unis, le groupe estime que son modèle actuel n’est plus viable pour l’ensemble de ses marques.

Des fermetures d’usines évoquées

La direction, menée par Oliver Blume, étudierait également la fermeture de quatre sites de production en Allemagne ainsi qu’une réorganisation de la marque Volkswagen, qui pourrait devenir une société distincte. Ces pistes n’ont pas été confirmées par le constructeur.

Les révélations ont suscité l’inquiétude du comité d’entreprise et du syndicat IG Metall. Dans un communiqué commun, ils assurent que les salariés et les régions concernées sont légitimement préoccupés et promettent de s’opposer à toute nouvelle vague de suppressions d’emplois ou de fermetures de sites. Fin avril, Volkswagen avait déjà annoncé une baisse de 28 % de son bénéfice net au premier trimestre 2026 et affirmé vouloir accélérer son vaste programme d’économies.