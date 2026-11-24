Mort de Nahel : le policier auteur du tir mortel sera jugé pour meurtre

Le policier impliqué dans la mort de Nahel Merzouk sera jugé pour meurtre, une décision prise par la cour d'appel de Versailles après des procédures judiciaires complexes. Le tir mortel, survenu lors d'un contrôle routier, avait entraîné des émeutes à travers la France, relançant le débat sur l'usage des armes par les forces de l'ordre.

Le policier à l’origine du tir qui a coûté la vie à Nahel Merzouk, le 27 juin 2023 à Nanterre, sera jugé pour meurtre. Cette décision marque une étape majeure dans cette affaire qui avait provoqué plusieurs nuits d’émeutes à travers la France et relancé le débat sur les conditions d’usage des armes à feu par les forces de l’ordre.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a rendu sa décision ce mardi 24 novembre 2026, ordonnant le renvoi de Florian M., âgé de 41 ans, devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine. Le fonctionnaire encourt désormais jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle.

La justice retient finalement l’intention homicide

Cette décision intervient après plus de trois années de procédure et plusieurs rebondissements judiciaires. En juin 2025, deux juges d’instruction avaient ordonné le renvoi du policier devant une cour d’assises pour meurtre, conformément aux réquisitions du parquet de Nanterre.

Le fonctionnaire avait toutefois fait appel de cette décision. Le 5 mars 2026, la cour d’appel de Versailles avait abandonné la qualification de meurtre au profit de celle de « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Les magistrats avaient alors estimé que les charges étaient insuffisantes pour caractériser une intention homicide.

Cette requalification avait été contestée à la fois par les parties civiles, le parquet général et la défense du policier, qui réclamait pour sa part un non-lieu.

La Cour de cassation avait annulé la précédente décision

Le 12 juin 2026, la Cour de cassation avait annulé cette requalification, considérant que la cour d’appel n’avait « pas justifié sa décision ».

Le dossier avait donc été renvoyé devant la chambre de l’instruction de Versailles, composée de nouveaux magistrats. Une audience à huis clos s’était tenue le 29 septembre dernier.

Me Frank Berton, avocat de la mère de Nahel, avait rappelé avoir « plaidé le renvoi pour meurtre du policier », conformément à la position du parquet général et des juges d’instruction.

La décision rendue ce mardi donne donc satisfaction aux parties civiles sur la qualification pénale des faits.

Un refus d’obtempérer à l’origine de plusieurs nuits d’émeutes

Le 27 juin 2023, Nahel Merzouk, âgé de 17 ans et dépourvu de permis de conduire, avait été mortellement touché par un tir de policier lors d’un contrôle routier consécutif à un refus d’obtempérer, à Nanterre.

Les images de la scène, filmée par un témoin et massivement diffusée sur les réseaux sociaux, avaient déclenché plusieurs nuits d’émeutes dans de nombreuses villes françaises. Incendies de véhicules, pillages de commerces, dégradations de bâtiments publics et affrontements avec les forces de l’ordre s’étaient multipliés, entraînant la mobilisation de dizaines de milliers de policiers et de gendarmes.

Florian M. avait été placé en détention provisoire pendant près de cinq mois avant d’être remis en liberté en novembre 2023.

Le policier encourt jusqu’à 30 ans de prison

La qualification de meurtre change considérablement les enjeux du procès. Le fonctionnaire sera jugé devant une cour d’assises composée de magistrats professionnels et de jurés populaires, et non devant une cour criminelle départementale.

La peine encourue pour meurtre est de 30 ans de réclusion criminelle, contre 15 ans pour des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, hors circonstances aggravantes.

Me Laurent-Franck Liénard, avocat du policier, a toujours défendu la légitimité du tir de son client et réclamé l’abandon des poursuites.

Le second policier présent lors de l’intervention ne sera, quant à lui, pas jugé. Le non-lieu dont il avait bénéficié a été confirmé par la Cour de cassation.

La décision rendue ce mardi peut encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation. La date du procès n’a pas encore été annoncée. Florian M. demeure présumé innocent jusqu’à son éventuelle condamnation.