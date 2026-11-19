La mairie de Toulouse a alerté la justice sur des échanges racistes, sexistes et homophobes entre policiers municipaux sur un groupe WhatsApp privé. Une enquête administrative est achevée, mais ses conclusions restent confidentielles. Des sanctions disciplinaires sont envisagées selon la gravité des faits, en attendant la décision du parquet.

La mairie de Toulouse a signalé à la justice des échanges potentiellement discriminatoires entre plusieurs policiers municipaux. Des messages à caractère raciste, sexiste et homophobe auraient circulé pendant plusieurs mois dans un groupe WhatsApp privé réunissant une vingtaine d’agents. Une enquête administrative a été menée et la municipalité examine désormais les éventuelles sanctions disciplinaires.

La police municipale de Toulouse se retrouve au cœur d’une affaire particulièrement embarrassante. Plusieurs agents sont soupçonnés d’avoir échangé des messages à caractère raciste, sexiste et homophobe au sein d’un groupe de discussion privé sur WhatsApp. Selon les informations révélées jeudi 19 novembre par La Dépêche du Midi, cette conversation aurait réuni une vingtaine de policiers municipaux pendant plusieurs mois. L’existence de ces échanges aurait été portée à la connaissance de la hiérarchie au début du mois de novembre, après un signalement effectué par l’un des agents. Les faits présumés ont rapidement suscité des interrogations au sein des effectifs, alors que la direction est restée discrète sur les investigations engagées. À ce stade, le contenu précis des messages n’a pas été rendu public. Leur nombre, leur fréquence et l’identité des fonctionnaires susceptibles d’être mis en cause n’ont pas davantage été communiqués. Les responsabilités individuelles restent donc à établir dans le cadre des procédures engagées.

Sollicitée sur cette affaire, la mairie de Toulouse a confirmé avoir été informée d’échanges susceptibles de présenter un caractère discriminatoire entre certains de ses policiers municipaux. La collectivité indique avoir immédiatement saisi l’Inspection générale des services, chargée de conduire une enquête administrative et d’examiner les responsabilités éventuelles des agents concernés. Cette investigation interne est désormais terminée, mais ses conclusions n’ont pas été rendues publiques. Au regard des éléments recueillis, la municipalité a décidé de transmettre un signalement au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale. Cette disposition impose notamment aux autorités publiques et aux fonctionnaires de signaler à la justice les crimes ou délits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Le signalement ne signifie toutefois pas qu’une infraction pénale a déjà été établie. Il appartient désormais à l’autorité judiciaire d’apprécier les faits et de déterminer les suites éventuelles à leur donner.

Des sanctions disciplinaires envisagées par la municipalité

Parallèlement au signalement judiciaire, les services des ressources humaines de la mairie examinent les mesures disciplinaires susceptibles d’être prises contre les agents concernés. La municipalité précise que les sanctions éventuelles seront déterminées en fonction de la gravité des faits et des responsabilités individuelles établies. Les procédures devront également respecter les droits des fonctionnaires mis en cause, notamment leur possibilité de présenter des observations et de contester les décisions prises à leur encontre. Les policiers municipaux, comme l’ensemble des agents publics, sont soumis à des obligations déontologiques qui encadrent leur comportement professionnel. Ils doivent notamment exercer leurs missions dans le respect de la dignité des personnes, du principe d’égalité et de l’interdiction des discriminations. Des propos discriminatoires peuvent ainsi soulever des questions disciplinaires, indépendamment des éventuelles qualifications pénales retenues par la justice. Leur caractère privé ne suffit pas, à lui seul, à écarter toute responsabilité, celle-ci dépendant notamment de la nature des messages et des circonstances dans lesquelles ils ont été échangés.

Dans sa réaction, la mairie de Toulouse condamne fermement les comportements racistes, sexistes, homophobes ou discriminatoires, qu’elle juge incompatibles avec les valeurs de la République et les obligations des agents publics. La collectivité insiste néanmoins sur la nécessité de préserver la confidentialité des procédures et les droits des personnes concernées. Cette affaire intervient quelques semaines après une autre polémique ayant touché la police municipale de Carcassonne, dans l’Aude. En septembre, la diffusion d’une vidéo montrant des policiers municipaux tenant des propos racistes et misogynes avait conduit à l’ouverture d’une enquête judiciaire. Bien que les deux dossiers soient distincts, ils soulèvent des interrogations sur les mécanismes de prévention, de signalement et de contrôle des comportements discriminatoires au sein des services chargés de la sécurité publique. À Toulouse, les prochaines étapes dépendront des décisions du parquet et des suites disciplinaires retenues par la municipalité. Pour la collectivité, l’enjeu sera de faire toute la lumière sur les faits tout en préservant la confiance des habitants dans leur police municipale.