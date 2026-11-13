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« Derrière chaque uniforme, il y a une famille » : Marc Silvera alerte sur la souffrance des proches de policiers

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« Derrière chaque uniforme, il y a une famille » : Marc Silvera alerte sur la souffrance des proches de policiers
« Derrière chaque uniforme, il y a une famille » : Marc Silvera alerte sur la souffrance des proches de policiers

L’attente d’un appel, la peur d’une blessure, l’inquiétude des enfants : Marc Silvera veut attirer l’attention sur les conséquences familiales des violences contre les policiers. Dans sa tribune publiée le 10 novembre par Opinion Internationale, le directeur général de l’Amicale de la Police Nationale consacre une large place à ces proches dont le quotidien peut être bouleversé par les risques du métier.

« Derrière chaque policier blessé, il y a un père, une mère, un conjoint, des enfants », écrit-il. Il décrit des familles confrontées à l’angoisse du retour de service, mais aussi aux séquelles qui peuvent persister après une agression. Son propos porte sur ce qui demeure une fois les images des affrontements sorties de l’actualité : les nuits difficiles, les blessures et les traumatismes.

Marc Silvera évoque aussi les enfants qui hésitent à révéler la profession de leur père ou de leur mère à leurs camarades. Il y voit un signe préoccupant de la place faite aux policiers dans la société. Il souligne également la crainte, chez certains agents, que les menaces dont ils font l’objet finissent par atteindre leur entourage.

Faire entrer les familles dans les dispositifs de soutien

Pour l’auteur, la prise en charge ne peut donc se limiter au fonctionnaire blessé. Les proches doivent eux aussi être accompagnés lorsqu’une intervention, une agression ou un drame bouleverse leur vie. Il leur donne une place centrale dans l’action de solidarité défendue par l’Amicale de la Police Nationale.

Cette démarche suppose de pouvoir parler de la souffrance psychologique sans redouter le jugement. « Aucun policier ne devrait avoir honte de demander de l’aide », insiste Marc Silvera. Il rappelle que le courage et le sang-froid attendus des agents n’effacent ni la peur ni l’épuisement.

À travers cet appel, le directeur général de l’association demande que la reconnaissance envers les forces de l’ordre se traduise aussi dans la durée. L’aide aux familles, l’écoute et le suivi après une épreuve font partie, selon lui, de la protection que la société doit à ceux qui assurent sa sécurité.

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