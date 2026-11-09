Le procès de trois policiers accusés d'avoir agressé Michel Zecler s'ouvre à Paris, six ans après les faits survenus lors d'une intervention policière. Zecler, victime d'une violente altercation, attend une décision judiciaire qui pourrait avoir des répercussions sur la perception des violences policières en France. Les magistrats examineront notamment la qualification de faux en écriture publique.

Six ans après avoir été violemment frappé dans son studio d’enregistrement parisien, Michel Zecler retrouve ce lundi 9 novembre les trois policiers accusés de l’avoir agressé. Leur procès s’ouvre devant la cour criminelle de Paris et doit durer deux semaines. Le producteur de musique, toujours marqué par les événements de novembre 2020, espère une décision judiciaire à la hauteur de la gravité des faits. Les fonctionnaires poursuivis encourent jusqu’à quinze ans de réclusion criminelle.

Le 21 novembre 2020, en plein deuxième confinement lié à l’épidémie de Covid-19, Michel Zecler regagne son studio situé dans le 17e arrondissement de Paris lorsqu’il est suivi par plusieurs policiers. Les fonctionnaires souhaitent le contrôler pour non-port du masque et suspicion de consommation de cannabis. L’intervention dégénère rapidement à l’intérieur du bâtiment. Pendant plusieurs minutes, le producteur reçoit de nombreux coups de poing, de pied et de matraque. Les images enregistrées par une caméra de vidéosurveillance montrent la violence de la scène. Les constatations médicales font état de plusieurs blessures, notamment au visage et au bras, justifiant 45 jours d’incapacité totale de travail. Initialement placé en garde à vue pour rébellion et violences sur policiers, Michel Zecler voit finalement les poursuites engagées contre lui abandonnées après l’examen des enregistrements.

La diffusion des images quelques jours plus tard provoque une vive émotion dans le pays. L’affaire prend une dimension nationale lorsque les déclarations consignées par les policiers dans leur procès-verbal apparaissent en contradiction avec plusieurs éléments visibles sur la vidéo. Les trois fonctionnaires sont alors mis en cause pour violences aggravées et faux en écriture publique. Michel Zecler affirme également avoir été victime d’insultes racistes pendant l’intervention, ce que contestent les policiers. Les magistrats instructeurs n’ont toutefois pas retenu de circonstance aggravante liée au racisme, estimant que les éléments disponibles ne permettaient pas de l’établir juridiquement. Les images de vidéosurveillance étant dépourvues de son, cette question pourrait néanmoins être évoquée pendant les débats. Les trois accusés, suspendus de leurs fonctions, devront désormais s’expliquer devant les juges.

Un procès attendu depuis six ans par Michel Zecler

À 47 ans, Michel Zecler explique que les conséquences de cette agression continuent de peser sur son quotidien. Dans plusieurs entretiens accordés avant l’ouverture des audiences, il évoque des troubles du sommeil, des difficultés de concentration et un traumatisme psychologique persistant. L’approche du procès aurait ravivé des souvenirs qu’il tentait progressivement de surmonter. Le producteur souhaite notamment comprendre pourquoi une intervention policière a pu déboucher sur un tel déchaînement de violences. Il insiste également sur l’importance des images de vidéosurveillance, qui ont permis de confronter les premières accusations portées contre lui à la réalité des faits enregistrés. Au-delà de sa situation personnelle, il considère que son affaire pose la question du traitement réservé aux personnes victimes de violences lorsqu’aucune preuve vidéo n’est disponible.

Le procès, programmé jusqu’au 20 novembre, devra établir précisément les responsabilités de chacun des trois policiers. Les magistrats examineront les circonstances de l’intervention, l’usage de la force et les conditions dans lesquelles le procès-verbal a été rédigé. La qualification de faux en écriture publique constitue un enjeu central du dossier, puisqu’elle suppose de démontrer une volonté de dénaturer les faits et non une simple erreur d’appréciation. Les accusés contestent avoir cherché à dissimuler volontairement la réalité de l’intervention et bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’au jugement. Pour Michel Zecler, cette audience représente l’aboutissement de six années de procédure, mais également une étape importante dans sa reconstruction. Le verdict sera particulièrement suivi, tant cette affaire a marqué le débat français sur les violences policières, la responsabilité des fonctionnaires et la confiance des citoyens envers les institutions.