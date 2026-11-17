Un bâtiment de l'État à Bastia a été ciblé par une explosion dans la nuit du 16 au 17 novembre, entraînant des dégâts matériels mais aucun blessé. Des inscriptions nationalistes ont été retrouvées sur les lieux, et une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances et les auteurs de cette attaque, qualifiée de grave par les autorités.

Un bâtiment administratif abritant plusieurs services de l’État a été la cible d’une attaque à l’explosif dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 novembre à Bastia, en Haute-Corse. L’explosion n’a fait aucun blessé et n’a provoqué que des dégâts matériels limités. Des inscriptions faisant référence au nationalisme corse ont été retrouvées sur place. Une enquête judiciaire a été ouverte.

Une explosion a visé la Maison des affaires sociales, située dans le quartier du Fango à Bastia, dans la nuit de lundi à mardi. Selon la préfecture de Haute-Corse, un engin explosif a été placé devant ce bâtiment administratif, qui accueille notamment les services de l’Agence régionale de santé (ARS), de la préfecture et plusieurs administrations chargées de l’emploi, des solidarités, de la protection des populations et de l’agriculture. Une détonation a été entendue aux alentours d’une heure du matin. L’explosion a légèrement endommagé la grille d’entrée de l’établissement, sans faire de victime. Les autorités préfectorales ont rapidement qualifié les faits d’« attentat », soulignant la gravité d’une attaque dirigée contre des services publics.

Des inscriptions ont également été découvertes à proximité du bâtiment. Les mentions « ARS Fora » et « FLNC UC » ont été relevées sur les lieux, selon les informations communiquées par le parquet. La première signifie « ARS dehors », tandis que la seconde fait référence au Front de libération nationale de la Corse, Union des combattants. Ces inscriptions constituent un élément important pour les enquêteurs, même si leur présence ne permet pas, à elle seule, d’identifier les auteurs de l’explosion ou d’établir une revendication authentifiée. Les tags ont été effacés dans la matinée. L’attaque intervient dans un territoire où les violences à caractère politique et les actions clandestines ont marqué plusieurs décennies d’histoire.

Une enquête ouverte pour dégradation par moyen dangereux

La Direction interdépartementale de la police nationale est intervenue rapidement afin de sécuriser le secteur et de procéder aux premières constatations. Les investigations devront notamment permettre de déterminer la nature de l’engin utilisé, les circonstances précises de son installation et l’identité des personnes impliquées. Le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour dégradation par moyen dangereux. Les inscriptions découvertes sur place devraient également être examinées afin d’établir leur éventuel lien avec les faits. À ce stade, aucun élément communiqué par les autorités ne permet de confirmer l’implication d’une organisation particulière.

La préfecture de Haute-Corse a insisté sur les conséquences potentiellement dramatiques de cette explosion, survenue dans une rue fréquentée de Bastia. Si l’attaque n’a heureusement fait aucun blessé, la présence d’un engin explosif devant un bâtiment accueillant plusieurs administrations constitue un acte particulièrement préoccupant pour la sécurité publique. Les enquêteurs devront désormais déterminer les motivations de cette opération et rechercher ses auteurs. Cette nouvelle attaque remet également en lumière la question des violences clandestines en Corse et la protection des bâtiments représentant l’État sur l’île.