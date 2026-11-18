William Bourdon, avocat engagé dans la lutte contre les biens mal acquis, dépose plainte après avoir été informé d'un projet d'assassinat à son encontre. Un ancien policier révèle avoir surveillé Bourdon et évoque une opération annulée liée au pouvoir congolais, ce qui soulève des inquiétudes concernant la sécurité des défenseurs de la justice.

Le fondateur de l’association Sherpa a porté plainte à Paris mercredi 18 novembre. Un ancien policier dit avoir surveillé l’avocat, engagé de longue date dans le dossier congolais des biens mal acquis. William Bourdon affirme avoir lui-même rencontré un homme qui aurait été impliqué dans le projet.

« Depuis 2007, les menaces de tout ordre sont allées crescendo. Jamais je n’aurais pensé que ça puisse atteindre un tel paroxysme », a confié William Bourdon à l’AFP. Pendant près de vingt ans, l’avocat a porté devant la justice française la question de l’origine des fortunes de dirigeants africains et de la restitution des biens mal acquis. Mercredi, c’est en son nom qu’il a déposé plainte à Paris, après avoir appris qu’il aurait été la cible d’un projet d’assassinat.

À l’origine de sa démarche figure un témoignage publié à la mi-novembre dans Le Flic qui en savait trop, du journaliste d’investigation Alex Jordanov. Un ancien policier, dont l’identité n’est pas révélée, y dit avoir surveillé Me Bourdon. Il évoque une opération qui aurait été organisée dans l’entourage du pouvoir à Brazzaville, puis annulée au dernier moment. L’avocat a voulu entendre lui-même l’un des hommes cités dans ce récit. Selon sa plainte, cet homme, surnommé « le Cosaque », lui a livré la même version des faits.

Le volet congolais au cœur de son engagement

Avec Sherpa, l’association qu’il a fondée, William Bourdon a contribué à porter l’affaire des biens mal acquis devant les tribunaux. En France, le volet équato-guinéen a déjà abouti à une condamnation. Les investigations se poursuivent concernant le Gabon et le Congo-Brazzaville. C’est dans ce dernier dossier que l’avocat s’est particulièrement investi, un engagement que sa plainte présente comme un mobile possible des menaces.

D’après ce document, dont l’AFP a pris connaissance, le projet aurait également visé le cabinet de William Bourdon et les locaux de Sherpa, où des explosions auraient été envisagées. Sollicitées mercredi matin par l’agence, les autorités congolaises n’avaient pas répondu au moment de la diffusion de la dépêche.

Mes Antoine Ory et Vincent Brengarth, avocats de William Bourdon, demandent l’ouverture immédiate d’une enquête. Ils souhaitent que la justice vérifie les témoignages recueillis et établisse si des équipes ont effectivement été recrutées et rémunérées. Si les faits sont confirmés, soulignent-ils, c’est aussi la liberté d’un avocat de poursuivre son travail sur la corruption qui aurait été directement menacée.