Gilles Guilbert, ancien policier, écope de huit ans de prison pour le meurtre d'Olivio Gomes, un automobiliste tué en octobre 2020 à Poissy. La cour d'appel a confirmé sa culpabilité pour homicide volontaire, écartant la légitime défense, après avoir réduit sa peine initiale de dix ans.

La cour d’assises des Hauts-de-Seine a condamné, mercredi 18 novembre 2026, l’ancien policier Gilles Guilbert à huit ans de réclusion criminelle pour le meurtre d’Olivio Gomes, un automobiliste de 28 ans tué à Poissy, dans les Yvelines, en octobre 2020. Déjà condamné à dix ans de prison en première instance, l’ancien membre de la brigade anticriminalité parisienne a de nouveau été reconnu coupable d’homicide volontaire. La justice n’a pas retenu la légitime défense invoquée par l’accusé.

Six ans après la mort d’Olivio Gomes, la justice a confirmé en appel la culpabilité du policier qui avait mortellement tiré sur cet automobiliste dans les Yvelines. Mercredi 18 novembre, la cour d’assises des Hauts-de-Seine, réunie à Nanterre, a condamné Gilles Guilbert, ancien fonctionnaire de la brigade anticriminalité (BAC) de Paris, à huit ans de réclusion criminelle. Le verdict intervient après plusieurs jours d’audience consacrés aux circonstances de l’intervention policière survenue dans la nuit du 16 au 17 octobre 2020. L’accusé avait été condamné à dix ans de réclusion criminelle le 27 mars dernier par la cour d’assises des Yvelines, à Versailles. Il avait immédiatement fait appel de cette décision, contestant notamment l’intention homicide retenue par les premiers jurés. La nouvelle juridiction a finalement confirmé la qualification de meurtre, tout en réduisant de deux ans la peine d’emprisonnement.

Les faits remontent à une nuit d’octobre 2020. Olivio Gomes, âgé de 28 ans et père de famille, circulait au volant d’une Renault Clio lorsqu’il avait été pris en filature par trois policiers de la BAC parisienne. Les fonctionnaires avaient suivi son véhicule sur le périphérique parisien, puis sur l’autoroute A13, sur une distance d’environ vingt kilomètres. La poursuite s’était achevée à Poissy, au pied de l’immeuble où résidait l’automobiliste. Gilles Guilbert était alors sorti du véhicule de police et avait pointé son arme de service en direction du conducteur. Lorsque la Clio avait redémarré, le policier avait ouvert le feu à trois reprises. L’un des projectiles avait traversé les deux poumons et l’aorte thoracique d’Olivio Gomes, provoquant sa mort sur place. Les circonstances précises de cette intervention et la réalité du danger auquel le fonctionnaire affirmait avoir été confronté ont constitué le cœur des débats judiciaires.

La légitime défense de nouveau écartée par la justice

Tout au long de la procédure, Gilles Guilbert a soutenu avoir agi pour protéger sa vie. Selon sa version, le conducteur aurait redémarré brusquement alors qu’il se trouvait devant le véhicule, lui faisant craindre d’être renversé. La défense a ainsi contesté l’existence d’une volonté de tuer et demandé aux jurés de tenir compte de la rapidité des événements. Lors du premier procès, les magistrats avaient néanmoins estimé que l’usage de l’arme à feu n’était ni nécessaire ni proportionné à la menace. Ils s’étaient notamment appuyés sur le nombre de tirs, leur proximité avec la victime et les zones du corps atteintes. Devant la cour d’assises d’appel, l’avocat général avait requis dix ans de réclusion criminelle, soit une peine identique à celle prononcée en première instance. Le ministère public considérait que les trois tirs ne répondaient pas aux conditions permettant de justifier l’usage de la force létale. Les jurés ont finalement retenu la culpabilité de l’ancien policier pour homicide volontaire, mais prononcé une peine inférieure aux réquisitions.

Cette affaire a profondément marqué les proches d’Olivio Gomes, qui réclament depuis 2020 la reconnaissance des responsabilités dans sa mort. Lors du premier procès, la famille avait obtenu une condamnation pour meurtre, une décision relativement rare lorsqu’un policier est jugé pour un tir mortel effectué dans l’exercice de ses fonctions. L’appel avait toutefois imposé aux proches de revivre les circonstances du drame et de témoigner à nouveau devant la justice. Le dossier a également soulevé des interrogations sur les conditions dans lesquelles les forces de l’ordre peuvent utiliser leurs armes face à un véhicule en mouvement. En France, les policiers sont soumis à des règles strictes de nécessité absolue et de proportionnalité lorsqu’ils font usage de leur arme de service. La décision rendue à Nanterre rappelle que ces exigences peuvent faire l’objet d’un contrôle pénal et que le statut de policier ne dispense pas de répondre devant la justice d’un homicide commis pendant une intervention. Si la peine a été réduite en appel, la reconnaissance de la responsabilité pénale de Gilles Guilbert demeure l’élément central de ce nouveau verdict.