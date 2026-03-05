Trois ans après la mort de Nahel, la cour d’appel de Versailles a décidé ce jeudi de renvoyer le policier Florian M. devant le tribunal pour « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». L’adolescent de 17 ans avait été abattu par Florian M. le 27 juin 2023 lors d’un contrôle routier à Nanterre, un événement qui avait fait la Une des médias et déclenché plusieurs nuits d’émeutes dans différentes villes françaises.

La décision de la cour fait suite à l’appel formulé par le policier contre l’ordonnance de renvoi devant la cour d’assises pour meurtre, prononcée le 3 juin 2025 par deux juges d’instruction. Ces derniers avaient suivi les réquisitions du parquet de Nanterre, estimant que les faits justifiaient une mise en accusation pour meurtre. La cour d’appel devait trancher si ce renvoi était confirmé ou s’il convenait de requalifier les faits, dans une audience tenue à huis clos.

Une affaire qui divise

Lors de l’audience à huis clos en décembre 2025, deux interprétations opposées des événements ont été présentées. Les juges d’instruction avaient défendu la qualification initiale de meurtre, estimant que Florian M. avait agi sans respecter les principes de proportionnalité et d’absolue nécessité dans l’usage de son arme. Selon l’ordonnance, « rien ne démontre que Florian M. était autorisé dans la circonstance à faire usage de son arme ».

De son côté, l’avocat de Florian M., Me Laurent-Franck Liénard, avait soutenu que son client avait agi en toute bonne foi, convaincu que le tir était « à la fois indispensable et conforme au droit pour protéger les citoyens dans l’espace public ». Il avait également déclaré : « Nous espérons que les magistrats de la cour de Versailles auront su garder la tête froide et appliquer le droit, en prononçant le non-lieu qui s’impose dans cette affaire ».

Pour Me Frank Berton, avocat de la mère de Nahel Merzouk, la qualification de meurtre était pertinente: « Nous avons plaidé la confirmation de l’ordonnance de mise en accusation : pour nous, les faits sont très justement qualifiés de meurtre », a-t-il rappelé lors de l’audience.