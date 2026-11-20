Quatre ans après l'effondrement de deux immeubles à Lille, l'enquête a été classée sans suite, n'ayant pas permis d'établir de responsabilités. Le drame, qui a causé la mort du médecin psychiatre Alexandre Klein, soulève des questions persistantes sur la sécurité des bâtiments anciens et la gestion du patrimoine immobilier.

L’enquête judiciaire ouverte après l’effondrement de deux immeubles à Lille, le 12 novembre 2022, a été classée sans suite. Le drame, survenu rue Pierre-Mauroy, avait coûté la vie au médecin psychiatre Alexandre Klein. Malgré plusieurs années d’investigations et de nombreuses expertises, les enquêteurs n’ont pas réussi à établir avec suffisamment de certitude les causes de l’effondrement ni à identifier une responsabilité pénale.

Quatre ans après l’effondrement de deux immeubles situés aux numéros 42 et 44 de la rue Pierre-Mauroy, dans le centre de Lille, la procédure judiciaire n’a pas permis d’aboutir à des poursuites. Selon les informations révélées jeudi 19 novembre par Mediacités, l’enquête préliminaire ouverte pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui a été classée le 1er juin 2026. Les investigations n’ont pas permis de déterminer précisément les causes du sinistre qui avait provoqué la mort d’Alexandre Klein, médecin psychiatre présent dans l’un des bâtiments au moment de leur effondrement. Cette décision intervient après plusieurs années de recherches destinées à comprendre comment deux immeubles avaient pu s’écrouler dans une rue fréquentée du centre-ville.

Le 12 novembre 2022, l’effondrement avait profondément marqué les habitants de Lille. Les opérations de secours avaient mobilisé d’importants moyens pour rechercher d’éventuelles victimes dans les décombres et sécuriser les bâtiments voisins. Le drame avait également soulevé de nombreuses interrogations sur l’état des immeubles anciens, les éventuels signes annonciateurs d’une défaillance structurelle et les responsabilités des différents acteurs concernés. Pour tenter d’y répondre, les enquêteurs ont procédé à de nombreuses auditions, réalisé des perquisitions et étudié un volume important de documents techniques et administratifs. Des spécialistes du bâtiment ont également été sollicités afin d’analyser les circonstances de l’effondrement.

Les difficultés à établir une responsabilité pénale

Le classement sans suite signifie que les éléments recueillis n’ont pas permis, dans le cadre de cette enquête, de justifier des poursuites pénales. Il ne constitue pas une démonstration que les bâtiments ne présentaient aucun problème avant leur effondrement. Dans ce type de dossier, les investigations doivent établir non seulement les circonstances matérielles d’un accident, mais également l’existence éventuelle d’une faute imputable à une personne physique ou morale. La destruction des structures peut rendre cette recherche particulièrement complexe, notamment lorsque les éléments nécessaires à la reconstitution technique ont eux-mêmes disparu.

La décision relance la question de la surveillance du patrimoine immobilier ancien dans les centres urbains. De nombreuses villes françaises possèdent des immeubles construits à des époques différentes, parfois transformés ou rénovés à plusieurs reprises. Leur stabilité dépend de facteurs variés, comme l’état des fondations, les modifications apportées aux structures, l’humidité ou l’entretien général. Les collectivités disposent de procédures permettant d’intervenir lorsqu’un bâtiment présente un danger, mais leur efficacité repose notamment sur la détection des désordres et la transmission des alertes. Il serait cependant prématuré de rattacher directement l’effondrement de Lille à l’une de ces causes en l’absence de conclusion technique établie.

Pour les proches de la victime, le classement de l’enquête laisse sans réponse judiciaire définitive la question des responsabilités. Plus largement, cette affaire rappelle les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les investigations portant sur des catastrophes immobilières. La prévention passe par l’entretien des bâtiments, la réalisation de diagnostics adaptés et une vigilance particulière lorsque des signes de fragilité apparaissent. Quatre ans après le drame, la disparition d’Alexandre Klein demeure au cœur d’un événement qui a durablement marqué la ville de Lille.