Un homme soupçonné d'avoir déclenché une vingtaine d'incendies en Côte-d'Or a été interpellé et placé en détention provisoire. Bien qu'il ait partiellement reconnu les faits, l'enquête se poursuit pour établir les responsabilités. Le procès est prévu en janvier 2027 et soulève des enjeux importants pour les collectivités touchées.

Un homme suspecté d’être à l’origine d’une vingtaine d’incendies survenus durant l’été en Côte-d’Or a été interpellé puis placé en détention provisoire. Le parquet de Dijon a annoncé cette avancée jeudi 19 novembre, plusieurs mois après une saison marquée par de nombreux départs de feu. Le suspect, qui aurait partiellement reconnu les faits, doit être jugé en janvier 2027.

L’enquête sur une série d’incendies survenus en Côte-d’Or pendant l’été 2026 a connu un développement important. Un homme soupçonné d’avoir déclenché vingt feux dans le département a été interpellé le 16 novembre, à l’occasion d’une opération judiciaire menée avec l’appui du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Dijon. Le parquet a annoncé jeudi son placement en détention provisoire. Selon les premiers éléments rendus publics, l’intéressé aurait reconnu une partie des faits pendant sa garde à vue. Il devra répondre des accusations devant le tribunal de Dijon en janvier prochain. À ce stade, il demeure présumé innocent.

Cette interpellation intervient après un été particulièrement difficile pour les services de secours et les habitants de plusieurs territoires français. En Côte-d’Or, une trentaine de feux de forêt avaient été recensés jusqu’à la fin du mois de septembre, détruisant environ 650 hectares de végétation. Ces incendies ont nécessité l’intervention de nombreux sapeurs-pompiers et la mobilisation de moyens destinés à protéger les habitations, les espaces naturels et les infrastructures. L’identification d’un suspect dans une partie de ces départs de feu ne signifie toutefois pas que l’ensemble des incendies du département possède une origine criminelle commune.

Une enquête destinée à établir les circonstances de chaque départ de feu

Les investigations sur les incendies volontaires présentent des difficultés particulières. Les enquêteurs doivent déterminer le point de départ du feu, rechercher d’éventuels éléments matériels et établir un lien entre les différents événements. Les constatations peuvent être compliquées par la destruction des indices sous l’effet des flammes, les conditions météorologiques ou l’intervention des secours. Lorsqu’une même personne est soupçonnée de plusieurs faits, la justice doit examiner séparément les circonstances de chaque incendie afin de déterminer les responsabilités pénales éventuelles.

Les conséquences des feux dépassent souvent les surfaces directement brûlées. Les propriétaires forestiers, les exploitants agricoles et les collectivités peuvent subir des dommages économiques importants. Les incendies perturbent également les écosystèmes, fragilisent certains sols et nécessitent parfois des années de restauration des espaces touchés. Pour les communes concernées, les opérations de prévention et de surveillance représentent aussi une charge financière et humaine. La multiplication des périodes de chaleur et de sécheresse accroît par ailleurs la vulnérabilité de certains territoires, sans permettre de conclure automatiquement à une origine volontaire des incendies.

La procédure judiciaire devra désormais préciser les faits reprochés au suspect et les éléments permettant de les lui attribuer. Le procès annoncé pour janvier 2027 constituera une étape importante pour les victimes et les collectivités touchées. Au-delà de cette affaire, la prévention des incendies repose sur plusieurs leviers complémentaires : entretien des espaces naturels, sensibilisation du public, surveillance des zones exposées et capacité d’intervention rapide. Les enquêtes pénales constituent un volet de cette politique, en permettant d’identifier et, le cas échéant, de sanctionner les comportements ayant provoqué des départs de feu.