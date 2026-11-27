Budget 2027 : le Sénat mise sur une TVA réduite pour redynamiser le marché locatif

Le Sénat vote en faveur d'une réduction de la TVA à 5,5 % pour dynamiser le marché locatif, soutenant ainsi la construction de logements. Bien que le gouvernement oppose des réserves sur l'élargissement du dispositif, des conditions de mise en location et des plafonds de loyers sont imposés aux investisseurs. La mesure est soumise à validation finale dans le budget 2027.

Les sénateurs ont adopté une mesure visant à réduire la TVA pour encourager l’investissement immobilier locatif. Cette disposition, examinée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, entend soutenir la construction de logements et renforcer l’offre disponible à la location.

Dans la soirée du jeudi 26 novembre, les sénateurs ont approuvé l’instauration d’un taux de TVA de 5,5 % pour certaines acquisitions immobilières destinées à la location. Le gouvernement envisageait initialement de ramener ce taux de 20 % à 10 % pour les logements acquis en l’état futur d’achèvement. Les investisseurs concernés devront respecter des conditions de mise en location et des plafonds de loyers similaires à ceux du dispositif Jeanbrun.

Le ministre des Comptes publics, David Amiel, avait évalué à 190 millions d’euros le coût de la proposition gouvernementale. L’exécutif souhaite notamment soutenir la construction immobilière, fragilisée par la hausse des taux d’intérêt, tout en développant une offre locative financièrement accessible. La majorité sénatoriale de droite a toutefois souhaité renforcer ce dispositif en élargissant son périmètre.

Le gouvernement s’oppose à une réduction aussi importante

Défendue notamment par la sénatrice LR Sophie Primas, la mesure prévoit également d’intégrer les logements neufs déjà achevés. Selon la parlementaire, quelque 8 000 logements actuellement disponibles peinent à trouver des acquéreurs. Cette extension doit permettre aux promoteurs immobiliers d’écouler leurs stocks et d’encourager les particuliers à revenir sur le marché de l’investissement locatif.

Le gouvernement s’est opposé à ces modifications, invoquant leur coût supplémentaire pour les finances publiques et la nécessité de maintenir une distinction fiscale entre le logement intermédiaire et le logement social. Plusieurs sénateurs de gauche ont également regretté que les efforts budgétaires ne soient pas davantage consacrés à la rénovation énergétique et à la construction de logements sociaux. La disposition devra encore être maintenue dans la version définitive du budget 2027 avant de pouvoir entrer en vigueur.