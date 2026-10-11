Carburants : 1,6 million de Français toucheront 100 euros le 16 octobre

Le ministre des Comptes publics David Amiel a détaillé ce dimanche les contours du dispositif d’aide aux automobilistes. Dès le 16 octobre, 1,6 million de Français recevront automatiquement un versement de 100 euros. Cette mesure s’inscrit dans la stratégie gouvernementale de soutien au pouvoir d’achat face à la hausse des prix à la pompe.

Un versement automatique sans démarche

Le gouvernement entend garantir que le déblocage des réserves stratégiques se traduise effectivement par une baisse tarifaire dans les stations-service. Les bénéficiaires n’auront aucune démarche à accomplir. Le versement interviendra sans demande préalable.

Cette annonce intervient alors que les automobilistes français subissent une pression croissante sur leur budget carburant. L’exécutif mise sur ce coup de pouce direct pour alléger la facture des ménages les plus concernés par les déplacements quotidiens.